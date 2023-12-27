Пономарев о сборной СССР: «Морозов следил, чтобы бутылок на столе не было. Поэтому водку пили из тарелок и заедали хлебом»
Владимир Пономарев рассказал, что игроки сборной СССР пили водку из тарелок.
Пономарев играл за сборную СССР 1960‑х годах и дошел с командой до полуфинала чемпионата мира 1966 года
«Играли мы в Бельгии товарищеский матч. После игры – ужин в ресторане. Николай Петрович Морозов (тренер сборной СССР – Sports.ru) знал, что все выпивают, поэтому следил за тем, чтобы ни одной бутылки на столе не было.
Валерка Воронин тут как тут: «Пономарь, водку будешь?» Говорю: «Буду». Валерка: «Сейчас тебе в тарелке принесут». Многие ребята тоже согласились. Он уходит на кухню, и спустя некоторое время официанты выносят оттуда водку в тарелках. Ели, точнее сказать, пили ложкой, а потом заедали хлебом. Все захмелели очень прилично.
Петрович так и не понял, в чем было дело», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.
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Анзору Амберковичу 83 года, он бывший футболист Спартака, сборной СССР И бывший член комитета по этике.
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Владимир Пономарев экс игрок ЦСКА и сборной СССР по футболу. Ему так же 83 года.
ЕСТЬ большая вероятность, что привычку пить водку из тарелок на обед или ужин некоторые люди пронесли через года. И этот ритуал у них до сих пор соблюдается ежедневно
Всё равно я пить не брошу
Буду грызть его зубами
Потому что он хороший
даже не сомневаюсь что так оно и было на самом деле
А мысль - как бы на званом ужине водки из тарелки хлебнуть … Чтобы что? Чтобы был шанс поругаться с тренером, вылететь из сборной и лишиться тех благ, что имеешь?!?
И даже матери (жены) не могли у них эту дурь выбить? Тренировки, мол, режим. Они не улавливали связи между успешной игрой в футбол и своим благополучием?