Пономарев о сборной СССР: «Морозов следил, чтобы бутылок на столе не было. Поэтому водку пили из тарелок и заедали хлебом»

Теги сборная СССР Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Владимир Пономарев рассказал, что игроки сборной СССР пили водку из тарелок.

Пономарев играл за сборную СССР 1960‑х годах и дошел с командой до полуфинала чемпионата мира 1966 года

«Играли мы в Бельгии товарищеский матч. После игры – ужин в ресторане. Николай Петрович Морозов (тренер сборной СССР – Sports.ru) знал, что все выпивают, поэтому следил за тем, чтобы ни одной бутылки на столе не было.

Валерка Воронин тут как тут: «Пономарь, водку будешь?» Говорю: «Буду». Валерка: «Сейчас тебе в тарелке принесут». Многие ребята тоже согласились. Он уходит на кухню, и спустя некоторое время официанты выносят оттуда водку в тарелках. Ели, точнее сказать, пили ложкой, а потом заедали хлебом. Все захмелели очень прилично.

Петрович так и не понял, в чем было дело», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

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56 комментариев
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и не стыдно интересно рассказывать такое. как будто круто. чё за культ, если хорошо бухнул то ты крутой перец и потом это с таким воодушевлением рассказывать
+36
-9
+27
Ответ Дядя ТУРА
и не стыдно интересно рассказывать такое. как будто круто. чё за культ, если хорошо бухнул то ты крутой перец и потом это с таким воодушевлением рассказывать
Видимо самое яркое воспоминание, в футбольной жизни.
+30
-5
+25
«ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу, если мы после победы будем диктовать свои условия». Кавазашвили об отказе РФС от Азии.
Анзору Амберковичу 83 года, он бывший футболист Спартака, сборной СССР И бывший член комитета по этике.

Пономарев о матче с Кубой: «Ни во что себя не ставим! Оказывается, в Азии тоже с нами не будут играть, сволочи. Будем ковыряться в дерьме»
Владимир Пономарев экс игрок ЦСКА и сборной СССР по футболу. Ему так же 83 года.

ЕСТЬ большая вероятность, что привычку пить водку из тарелок на обед или ужин некоторые люди пронесли через года. И этот ритуал у них до сих пор соблюдается ежедневно
+16
-2
+14
Ответ Дядя ТУРА
и не стыдно интересно рассказывать такое. как будто круто. чё за культ, если хорошо бухнул то ты крутой перец и потом это с таким воодушевлением рассказывать
потом еще сесть в свою собственную волгу и носиться по городу зная что ничего тебе за это не будет...
+12
-2
+10
Ответ Дядя ТУРА
и не стыдно интересно рассказывать такое. как будто круто. чё за культ, если хорошо бухнул то ты крутой перец и потом это с таким воодушевлением рассказывать
в СССР был культ водки. даже в фильмах везде она была
+6
0
+6
И этот дед теперь нынешних футболистов костерит? Лучше бы вспомнил, как Воронин бесславно закончил и от чего умер
+9
-4
+5
Ответ Дядя ТУРА
и не стыдно интересно рассказывать такое. как будто круто. чё за культ, если хорошо бухнул то ты крутой перец и потом это с таким воодушевлением рассказывать
Абсолютно согласен. Ощущение, будто не спортсмены-режимники, а забулдыги у рюмочной, выпить любой ценой. Тьфу..
+6
-2
+4
Тёплую водку? Да из мыльницы? Буду!(с)
+4
0
+4
Вся правда без прикрас о сб ссср, хотя это сборная была как клуб тренировался 6 месяцев в году, огромные преемущество над соперниками..
+4
-1
+3
Что напустились на заслуженного ветерана с осуждением водки? Понятно же, что он вспомнил это не ради водки. Представьте в каких условиях тогда футболисты сборной и не только они, жили. Постоянный контроль, в команде нквдшники, официальные и прикрывающиеся какой-нибудь должностью в руководстве. Круглосуточный контроль - туда не ходи, сюда не смотри, это не покупай, а это в подарок не бери и т.д. Поэтому хоть как-то обмануть их бдение было удовольствием, воспоминания о чем остались на всю жизнь.
+3
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Если даже спирт замёрзнет
Всё равно я пить не брошу
Буду грызть его зубами
Потому что он хороший
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Ответ Алексей Агеев
А потом эти же прославленные ветераны алкогольного фронта ноют, что у нас такая-сякая молодежь.
ссср страна лицемеров и карьеристов
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Ответ Доктор Броманталь
А тренер такой тупой был что запах водки не учуял ?
Не тупой, но выпивший человек не чувствует запах спиртного. Может не почувствовать.
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Ответ Дядя ТУРА
и не стыдно интересно рассказывать такое. как будто круто. чё за культ, если хорошо бухнул то ты крутой перец и потом это с таким воодушевлением рассказывать
Ну так то просто забавная история из молодости, когда был молодой и глупый. Он же не говорит, какие они все крутые из-за этого были.
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Ответ НеПотерплю!
Я ни коим образом не защищаю Пономарёва. Но! -Он был в составе сборной СССР, которая заняла 4-е место на ЧМ-66. Вы хотя бы немного футбольную историю знали, прежде чем писать такой коммент. - раньше хоть и бухали, но ИГРАЛИ. Сейчас и не пьют и не играют.
и пломбир вкусный был))
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-3
+1
Ответ НеПотерплю!
Я ни коим образом не защищаю Пономарёва. Но! -Он был в составе сборной СССР, которая заняла 4-е место на ЧМ-66. Вы хотя бы немного футбольную историю знали, прежде чем писать такой коммент. - раньше хоть и бухали, но ИГРАЛИ. Сейчас и не пьют и не играют.
А я разве написал, что он плохо играл?
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-1
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А тренер такой тупой был что запах водки не учуял ?
+5
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Ответ Zenith forever
Что напустились на заслуженного ветерана с осуждением водки? Понятно же, что он вспомнил это не ради водки. Представьте в каких условиях тогда футболисты сборной и не только они, жили. Постоянный контроль, в команде нквдшники, официальные и прикрывающиеся какой-нибудь должностью в руководстве. Круглосуточный контроль - туда не ходи, сюда не смотри, это не покупай, а это в подарок не бери и т.д. Поэтому хоть как-то обмануть их бдение было удовольствием, воспоминания о чем остались на всю жизнь.
шли бы на завод за 90рублей к станку !!!!!!!!!!!
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Интересно, как раскрутили старика рассказать про подвиги молодости?
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тю на свадьбах в общагах СССР в чайниках водку и коньяк держали
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красавчик дедуля- рассказал все честно,
даже не сомневаюсь что так оно и было на самом деле
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А чего столько негатива-то? Ну выпили футболисты, не перед игрой же. Только вот креативщики из них не очень, лучше бы в чайники налили водку
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А потом эти же прославленные ветераны алкогольного фронта ноют, что у нас такая-сякая молодежь.
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Что у них в башке было в то время? Они ведь жили все равно существенно лучше среднего советского человека. Куча благ от государства, окружали их уважением и почетом.
А мысль - как бы на званом ужине водки из тарелки хлебнуть … Чтобы что? Чтобы был шанс поругаться с тренером, вылететь из сборной и лишиться тех благ, что имеешь?!?
И даже матери (жены) не могли у них эту дурь выбить? Тренировки, мол, режим. Они не улавливали связи между успешной игрой в футбол и своим благополучием?
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Ответ catcher69
как водка...)))))
ОДИН ВКУС же))
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Ответ Дядя ТУРА
и не стыдно интересно рассказывать такое. как будто круто. чё за культ, если хорошо бухнул то ты крутой перец и потом это с таким воодушевлением рассказывать
А зачем это критиковать ? Человек рассказал своё воспоминание , у каждого они свои , а то и ваши воспоминания могут кому-то не понравится например
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Ответ Заборостроитель
Интересно, как раскрутили старика рассказать про подвиги молодости?
ты сам всё знаешь...
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Ответ Дядя ТУРА
и пломбир вкусный был))
По крайней мере пломбир тогда изготовляли по ГОСТу. И он действительно был вкусным. Но Вам откуда знать?
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Ответ Zenith forever
А Шелепин, Семичастный и Андропов - это не руководители КГБ в 60-е годы, а сказочные персонажи?
КГБ, да было до 1991 года. Но жрать водку ложкой из тарелки, зашкварно..Не знаю даже как она им пошла.
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Ответ catcher69
радость то какая...слаще водки ничего не пили и не ели...
Это же надо так водку любить…еще за новое поколение футболистов что то говорят….
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