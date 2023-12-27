Пономарев о сборной СССР: «Морозов следил, чтобы бутылок на столе не было. Поэтому водку пили из тарелок и заедали хлебом»

Владимир Пономарев рассказал, что игроки сборной СССР пили водку из тарелок.

играл за сборную СССР 1960‑х годах и дошел с командой до полуфинала чемпионата мира 1966 года

«Играли мы в Бельгии товарищеский матч. После игры – ужин в ресторане. Николай Петрович Морозов (тренер сборной СССР – Sports.ru) знал, что все выпивают, поэтому следил за тем, чтобы ни одной бутылки на столе не было.

Валерка Воронин тут как тут: «Пономарь, водку будешь?» Говорю: «Буду». Валерка: «Сейчас тебе в тарелке принесут». Многие ребята тоже согласились. Он уходит на кухню, и спустя некоторое время официанты выносят оттуда водку в тарелках. Ели, точнее сказать, пили ложкой, а потом заедали хлебом. Все захмелели очень прилично.

Петрович так и не понял, в чем было дело», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной .

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