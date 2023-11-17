Смородская о пиве на стадионах: «Выпить можно и за забором. Чайковская не права. Фигурное катание тоже популярно, но футбол – самый популярный вид спорта»

Теги премьер-лига Россия Елена Чайковская болельщики Ольга Смородская Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Ольга Смородская против продажи пива на стадионах.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила: «К нам не приходят случайно, у нас музыкальные люди. Это не футбол, где пиво и поорать».

«Она не права. Пить пиво на стадионах до сих пор не разрешили. И я считаю, это абсолютно правильно, потому что выпить пиво можно и за забором.

В ней говорит какая‑то сиюминутная эмоция. А так она все прекрасно понимает. Да, фигурное катание тоже популярно, у него есть свой зритель, и его немало, но это не значит, что футбол не является самым популярным видом спорта», – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.

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4 комментария

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Faust Doc
Фернандеш:
- Ребята, увидите эту женщину, пейте сразу водку!
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Overkiller
"выпить пиво можно и за забором"

Пожрать хотдогов можно и за забором.
Попить чаю можно и за забором.
Пос$ать можно и за забором.
Кричалки покричать, поболеть можно и за забором.
Футбол посмотреть можно и дома.

Зато беременные пенсионеры с детьми счастливы что их фан-уйди теперь оберегает.
+2
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Spaten
7 дорог у Динамо
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