Смородская о пиве на стадионах: «Выпить можно и за забором. Чайковская не права. Фигурное катание тоже популярно, но футбол – самый популярный вид спорта»
Ольга Смородская против продажи пива на стадионах.
Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила: «К нам не приходят случайно, у нас музыкальные люди. Это не футбол, где пиво и поорать».
«Она не права. Пить пиво на стадионах до сих пор не разрешили. И я считаю, это абсолютно правильно, потому что выпить пиво можно и за забором.
В ней говорит какая‑то сиюминутная эмоция. А так она все прекрасно понимает. Да, фигурное катание тоже популярно, у него есть свой зритель, и его немало, но это не значит, что футбол не является самым популярным видом спорта», – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.
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- Ребята, увидите эту женщину, пейте сразу водку!
Пожрать хотдогов можно и за забором.
Попить чаю можно и за забором.
Пос$ать можно и за забором.
Кричалки покричать, поболеть можно и за забором.
Футбол посмотреть можно и дома.
Зато беременные пенсионеры с детьми счастливы что их фан-уйди теперь оберегает.