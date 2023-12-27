«Один Файзуллаев может бежать с мячом, дриблингом называется – больше никто не умеет. Выделить можно только его и Тюкавина, наверное». Пономарев об РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Константин Тюкавин Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владимир Пономарев назвал лучших игроков Мир РПЛ в 2023 году.

– С точки зрения российского футбола в целом, каким был год?

– Все команды в этом сезоне не особо сильно играют. И индивидуально сложно кого-то выделить, к сожалению. Наверное, только Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА и динамовца Константина Тюкавина.

Только один Файзуллаев может бежать с мячом, дриблингом называется. Больше никто это не умеет. Тюкавин хорошо распоряжается мячом, грамотно его принимает, – сказал бывший футболист ЦСКА.

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6 комментариев
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Наконец то у ЦСКА появился свой Кавазашвили
+7
0
+7
Особо не поспоришь.
+3
0
+3
Ответ last_guard
Ага. Именно поэтому этих 2х игроков нет даже в топ 100 по успешным обводкам в среднем за игру. Еще один старый маразматик вылез.
Файзуллаев провел меньше матчей
+1
-1
0
Ответ mvpaq
Файзуллаев провел меньше матчей
Загугли, что такое "среднее".
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