«Один Файзуллаев может бежать с мячом, дриблингом называется – больше никто не умеет. Выделить можно только его и Тюкавина, наверное». Пономарев об РПЛ

Владимир Пономарев назвал лучших игроков Мир РПЛ в 2023 году.

– С точки зрения российского футбола в целом, каким был год?

– Все команды в этом сезоне не особо сильно играют. И индивидуально сложно кого-то выделить, к сожалению. Наверное, только из ЦСКА и динамовца .

Только один Файзуллаев может бежать с мячом, дриблингом называется. Больше никто это не умеет. Тюкавин хорошо распоряжается мячом, грамотно его принимает, – сказал бывший футболист .

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