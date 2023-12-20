Дюков о снятии бана с российского футбола: «Под лежачего мужика портвейн не течет. Надо продолжать работу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Газпром Александр Дюков Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Александр Дюков ответил на вопрос о возможном снятии бана с российского футбола.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. Сегодня стало известно, что РФС отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Рабочей группе РФС и вам не хватает авторитета, чтобы снять запрет?

– Под лежачего мужика портвейн не течет. Надо продолжать работу. Возможно, нам не хватает авторитета. Но не только, чтобы снять санкции с футбола.

Мы не можем снять санкции с «Газпрома», например. Что вы предлагаете? Нам нужно продолжать играть, нужно продолжать вести переговоры.

– Неучастие наших сборных разве не катастрофа?

– Нет, это не драма, это плохо. Давайте определимся с понятиями, что такое катастрофа. Катастрофа, когда у молодых футболистов нет возможности тренироваться и играть.

Мы работаем над тем, чтобы наши сборные получили возможность играть в международных матчах. Мы делаем все для этого, наша сборная играет, наша молодежка играет в Бразилии, женщины – в Парагвае, – сказал президент РФС.

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22 комментария
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Почему наши функционеры даже нормальные пословицы умудряются опошлить
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Под лежачего полицейского монета не закатится.
Кто ещё какие поговорки придумает?
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За то, что они стараются организовывать хорошие товарищеские матчи, реально респект. Турне в Бразилию для молодёжки 🔝.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Почему наши функционеры даже нормальные пословицы умудряются опошлить
Просто он норовит быть поближе к нам !
Мы же быдло , вот он и действует согласно своему разумению о нас
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Ну раз так - надо пивка для рывка.
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Что-то из личного опыта, видать, с портвейном. Я такой ерунды не слышал.
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Дядя шутит. По топорному. Ближе к народу что ли хочет быть? Питерские, у вас у всех так с юмором или это персональный случай?))
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Ответ Алекс Мелкумян
Любишь медок - люби и холодок
муж в Тверь жена в дверь
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Ответ Aleksey Yashin
Под лежачего полицейского монета не закатится. Кто ещё какие поговорки придумает?
Любишь медок - люби и холодок
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Из под нашего мужика всё течёт… и портвейн и прочее
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Вино! Разбила… две бутылки. Три! — Пиши 3.
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Поверьте, у молодых и перспективных футболистов в регионах, как Раст нет возможности тренироваться и играть.
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Если под лежачего мужика что-то течёт, то это вызывает вопросы. Если это портвейн, то это ещё не так плохо — человек просто пьян и уснул с пузырём в обнимку. А если это ещё что-то? Менее приятное, чем портвейн?
Короче говоря, так себе ремейк пословицы получился, оригинал лучше.
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Ответ Aleksey Yashin
Под лежачего полицейского монета не закатится. Кто ещё какие поговорки придумает?
Баба с возу — и волки сыты.
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Ответ invincible
Футбол опошлили, дошли до пословиц. Хотя Дюков там светлое пятно, несмотря на то, как он пословицу исковеркал.
То,что он и его команда лишь пятно, давно всем понятно
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