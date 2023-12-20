Дюков о снятии бана с российского футбола: «Под лежачего мужика портвейн не течет. Надо продолжать работу»
Александр Дюков ответил на вопрос о возможном снятии бана с российского футбола.
Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. Сегодня стало известно, что РФС отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Рабочей группе РФС и вам не хватает авторитета, чтобы снять запрет?
– Под лежачего мужика портвейн не течет. Надо продолжать работу. Возможно, нам не хватает авторитета. Но не только, чтобы снять санкции с футбола.
Мы не можем снять санкции с «Газпрома», например. Что вы предлагаете? Нам нужно продолжать играть, нужно продолжать вести переговоры.
– Неучастие наших сборных разве не катастрофа?
– Нет, это не драма, это плохо. Давайте определимся с понятиями, что такое катастрофа. Катастрофа, когда у молодых футболистов нет возможности тренироваться и играть.
Мы работаем над тем, чтобы наши сборные получили возможность играть в международных матчах. Мы делаем все для этого, наша сборная играет, наша молодежка играет в Бразилии, женщины – в Парагвае, – сказал президент РФС.
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Кто ещё какие поговорки придумает?
Мы же быдло , вот он и действует согласно своему разумению о нас
Короче говоря, так себе ремейк пословицы получился, оригинал лучше.