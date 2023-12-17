«Черданцев – лучший комментатор футбола, надо брать пример с него. Он сам играл, разбирается. Мне нравится его речь». Пономарев про Георгия

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Футбол

Экс-игрок ЦСКА назвал Георгия Черданцева лучшим футбольным комментатором.

Ранее ведущий и комментатор «Матч ТВ» получил награду в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

«На телевидении должны работать специалисты, которые знают футбол не понаслышке. Надо брать пример с Черданцева. Мне кажется, это самый лучший комментатор футбола!

Он же сам в футбол играл, поэтому в нем разбирается. Не путаю ли я, что Черданцев играл в футбол? Да, конечно, он играл, но, естественно, что не в высшей лиге. Не помню за кого, но я неоднократно с ним разговаривал, он очень грамотный, здорово разбирается.

Он знает футбол изнутри. Мне нравится его речь, он успевает объяснять ситуации на футбольном поле», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

С 1982 по 1989 год Черданцев играл в чемпионате Москвы за «Спартак», но завершил футбольную карьеру из-за травмы колена.

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17 комментариев
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Ловите наркомана 😂
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Жора - это наказание для болельщиков
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шо ?
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г-н Черданцев,- БЕДА НАШЕГО ФУТБОЛА,- матч с его комментарием со звуком смотреть не возможно.... Из полутора часов матча о том что происходит на поле,- МАКСИМУМ 10 минут,- все остальное посторонний треп...
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Жора ипотека по любому лучше всяких неценок и мининых,,дожили
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этот разбирающийся трещит при гимне ЛЧ
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Сегодня у нас встречается Ювентус и Бавария (Г Черданцев)
Хотя Юве играет с Барселоной
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Галактионов че то вспомнился
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Два психа нашли друг друга. Еще Мостового прибавить и будут три богатыря))
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Забашлял Жора за новость
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Нужно решится, собрать волю в кулак и обратиться в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Их клиент
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Еще один из ума.... то есть постарел... Жаль
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Лучший из худших
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Также можно назвать Чердака риелтором года, он сам брал ипотеку, разбирается во всем этом.
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Все нормальные комментаторы работают на платных, независимых каналах. А Черданцев сам себя таким возомнил, на пару с друганом Геничем.
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Друзья,я видел,как играл Черданцев.Выходил на последние 15 минут.Иногда даже мяча не касался.))
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Ну не знаю..Про то, что в футбол играл не слышал, а вот про, что после матча Спартака в Европе, в салоне самолета, в проходе между рядами, пьяный валялся слышал..Очевидцы рассказывали..
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