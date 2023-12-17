«Черданцев – лучший комментатор футбола, надо брать пример с него. Он сам играл, разбирается. Мне нравится его речь». Пономарев про Георгия

Экс-игрок ЦСКА назвал Георгия Черданцева лучшим футбольным комментатором.

Ранее ведущий и комментатор « » получил награду в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

«На телевидении должны работать специалисты, которые знают футбол не понаслышке. Надо брать пример с . Мне кажется, это самый лучший комментатор футбола!

Он же сам в футбол играл, поэтому в нем разбирается. Не путаю ли я, что Черданцев играл в футбол? Да, конечно, он играл, но, естественно, что не в высшей лиге. Не помню за кого, но я неоднократно с ним разговаривал, он очень грамотный, здорово разбирается.

Он знает футбол изнутри. Мне нравится его речь, он успевает объяснять ситуации на футбольном поле», – сказал бывший защитник и сборной СССР Владимир Пономарев.

С 1982 по 1989 год Черданцев играл в чемпионате Москвы за « », но завершил футбольную карьеру из-за травмы колена.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре