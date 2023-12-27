«МЮ» обязан согласовывать с INEOS все трансферы, пока сделка о покупке акций на одобрении в АПЛ
«Ман Юнайтед» должен будет консультироваться с INEOS по всем важным вопросам.
Как пишет The Times, после покупки 25% акций «Манчестер Юнайтед» миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, а также возможные решения об отставке Эрика тен Хага или директора Джона Мерто.
«МЮ» обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Ожидается, что на это потребуется от четырех до шести недель – таким образом, это придется делать в ходе январского трансферного окна.
Ранее сообщалось, что Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «МЮ», где сейчас не менее тысячи сотрудников.
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возможно здесь что-то похожее, поэтому штат раздут.
но это просто как вариант
Мерто и прочие мусор, а не руководство
да и вряд ли зимой какие-то трансферы будут
максимум на выход кто-то
Предложили 60 или меньше - отказ, начали искать альтернативы, ничего не нашли, даже слухов не было
ЭТХ явно не особенно было приятно начинать сезон без правого вингера, настаивал на усилении, в итоге топ менеджмент в лице Мерто и Арнольда согласились на условия аякса - вот и все