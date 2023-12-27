«МЮ» обязан согласовывать с INEOS все трансферы, пока сделка о покупке акций на одобрении в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы бизнес Эрик тен Хаг деньги Джим Рэтклифф Футбол

«Ман Юнайтед» должен будет консультироваться с INEOS по всем важным вопросам.

Как пишет The Times, после покупки 25% акций «Манчестер Юнайтед» миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, а также возможные решения об отставке Эрика тен Хага или директора Джона Мерто.

«МЮ» обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Ожидается, что на это потребуется от четырех до шести недель – таким образом, это придется делать в ходе январского трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «МЮ», где сейчас не менее тысячи сотрудников.

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35 комментариев
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Короче прикрыли лавочку Хагу
+20
-6
+14
Ответ red hikkikomori
Короче прикрыли лавочку Хагу
ага, тренер же как раз и отвечает кого и за сколько купить, а не 100 аналитиков/скаутов и совет директоров.
+14
-4
+10
Если правда, что в клубе работает около 1000 человек, то «безжалостный капиталист» полностью прав. А вообще задача сбалансирования экономики и спортивных результатов - самая сложная в этом бизнесе, и если у Рэтклифа получится, «респект и уважуха» на долгие годы ему обеспечены
+8
0
+8
Отлично! Значит не подпишут новых Маунтов и Спиннеров!
+7
-1
+6
Ответ Золотой Мяч 2020
ага, тренер же как раз и отвечает кого и за сколько купить, а не 100 аналитиков/скаутов и совет директоров.
Учитывая принципиальность Тен Хага по некоторым покупкам, можно сделать вывод, что отвечает как раз он.
+4
-1
+3
Ответ Золотой Мяч 2020
ага, тренер же как раз и отвечает кого и за сколько купить, а не 100 аналитиков/скаутов и совет директоров.
Только слепой не заметил что Хаг влияет на трансферы, на сумму вряд ли, а вот кого притащить он точно решает.
+4
-1
+3
Ответ Тилек Ырысов
Их больше не будет. Но будут другие балласты
Не будут, так как Рэтклифф ясно дал понять, что клуб больше не будет покупать всякий ненужный мусор втридорога!
+2
0
+2
Ответ Тилек Ырысов
Купят не то что попросил тренер
И отлично
+2
0
+2
Ответ Denis Nikitin
И отлично
Сейчас да. Но когда придёт толковый тренер нет
+2
0
+2
Пусть хоть кого покупают, главное чтоб не задорого и не на жирные контракты, чтобы не было давления ценника и в случае чего можно было бы безболезненно слить
+5
-3
+2
Ответ piper65
Если правда, что в клубе работает около 1000 человек, то «безжалостный капиталист» полностью прав. А вообще задача сбалансирования экономики и спортивных результатов - самая сложная в этом бизнесе, и если у Рэтклифа получится, «респект и уважуха» на долгие годы ему обеспечены
я честно не знаю на каких условиях клуб живет в городе, но в наших краях крупные предприятия часто получают льготы за, например, дополнительные рабочие места.
возможно здесь что-то похожее, поэтому штат раздут.

но это просто как вариант
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Не будут, так как Рэтклифф ясно дал понять, что клуб больше не будет покупать всякий ненужный мусор втридорога!
Купят не то что попросил тренер
+1
0
+1
Ответ red hikkikomori
Только слепой не заметил что Хаг влияет на трансферы, на сумму вряд ли, а вот кого притащить он точно решает.
По статьям от атлетика там все понятно, как дела обстоят с трансферами на примере того же Антони
Мерто и прочие мусор, а не руководство
+2
-1
+1
Ответ А.В. Бубнов
А смену тренера? Ну вдруг раз и 10 Хагов больше никто не видел. Не аызовет ли подозрение, что МЮ ищет нового тренера, а старого не вернули? Чисто гипотетически
Не понимаю что ты имеешь ввиду
+2
-1
+1
Ответ Сити 7.
Первое что сделал это уволил 300 работников 😁
Конечно. Ведь именно из-за них МЮ уже 10 лет без толковых трофеев.
+1
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Раньше согласовывали трансферы с Глейзерами, что сильно замедляло процесс. Теперь к ним добавится Рэтклифф. Думайте
так это на переходный период только
да и вряд ли зимой какие-то трансферы будут
максимум на выход кто-то
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Раньше согласовывали трансферы с Глейзерами, что сильно замедляло процесс. Теперь к ним добавится Рэтклифф. Думайте
не добавится, а заменится
+2
-1
+1
Ответ yaroslav prihodko
По статьям от атлетика там все понятно, как дела обстоят с трансферами на примере того же Антони Мерто и прочие мусор, а не руководство
"Что касается решений по игрокам, по трансферам, то это всегда 50 на 50. У обеих сторон есть вето: у клуба в лице (спортивного директора) Джона Мерто и у меня. Так что это никогда не отвлекало", — цитирует Тен Хага The Guardian.
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Ответ Сити 7.
☝️😁
мелана, тебе не надоело создавать новые акки каждый день?
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Ответ А.В. Бубнов
А ты с таким ником иди куда послали
Грубиян и неадекват
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Ответ Сити 7.
Не понимаю что ты имеешь ввиду
А ты с таким ником иди куда послали
0
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Ответ yaroslav prihodko
Вкратце по покупке Антони за сотку Предложили 60 или меньше - отказ, начали искать альтернативы, ничего не нашли, даже слухов не было ЭТХ явно не особенно было приятно начинать сезон без правого вингера, настаивал на усилении, в итоге топ менеджмент в лице Мерто и Арнольда согласились на условия аякса - вот и все
А типа хаг не знал, что за антони сотку требуют? Не мог сказать, типа пацаны остановитесь, я его тренировал, я его знаю и он двадцатку даже не стоит, сэкономим сотку лучше на Кейна?
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Ответ red hikkikomori
"Что касается решений по игрокам, по трансферам, то это всегда 50 на 50. У обеих сторон есть вето: у клуба в лице (спортивного директора) Джона Мерто и у меня. Так что это никогда не отвлекало", — цитирует Тен Хага The Guardian.
Вкратце по покупке Антони за сотку

Предложили 60 или меньше - отказ, начали искать альтернативы, ничего не нашли, даже слухов не было
ЭТХ явно не особенно было приятно начинать сезон без правого вингера, настаивал на усилении, в итоге топ менеджмент в лице Мерто и Арнольда согласились на условия аякса - вот и все
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Главное, чтобы МЮ в Монако не перевез😄
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Раньше согласовывали трансферы с Глейзерами, что сильно замедляло процесс. Теперь к ним добавится Рэтклифф. Думайте
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Если без травм то состав наберется до конца сезона , зимой разве что размен исходящим трансферам возможен и то в аренду
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Ответ Cristiano Ronaldo
Отлично! Значит не подпишут новых Маунтов и Спиннеров!
Их больше не будет. Но будут другие балласты
+2
-2
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