«МЮ» обязан согласовывать с INEOS все трансферы, пока сделка о покупке акций на одобрении в АПЛ

«Ман Юнайтед» должен будет консультироваться с INEOS по всем важным вопросам.

Как пишет The Times, после покупки 25% акций « » миллиардером , который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, а также возможные решения об отставке тен Хага или директора Джона Мерто.

«МЮ» обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в . Ожидается, что на это потребуется от четырех до шести недель – таким образом, это придется делать в ходе январского трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «МЮ», где сейчас не менее тысячи сотрудников.

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