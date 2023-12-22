«МЮ» зимой сможет лишь арендовать двух игроков. Из-за летних трат клуб был близок к нарушению ФФП

Две аренды – максимальное усиление, на которое «МЮ» может рассчитывать зимой.

В ходе второго лета при Эрике тен ситуация была схожа с тем, что происходило летом 2022-го: планы постоянно менялись, цены раздувались, а бюджеты нарушались. « » потратил почти 200 млн фунтов на , , , Алтая Байындыра и Софьяна Амрабата, хотя изначально в клубе решили, что траты будут серьезно ограничены.

Источники считают, что тен Хаг предпочел бы потратить эти деньги иначе, если бы заранее знал, что такая сумма будет доступна, хотя он понимал, что даже в таком случае при трансфере Харри Кейна на усиление других позиций не останется денег. Сейчас в «МЮ» считают, что хорошо усилили команду практически в каждой зоне и видят в купленных игроках долгосрочную перспективу, так как Хейлунду 20 лет, Маунту – 24, Онана – 27.

«МЮ» не хотел тратить на Маунта более 40 млн фунтов, так как у него оставался год по контракту с «Челси». Однако затем клуб повысил предложение до 55+5 млн фунтов. Однако по 1 млн бонусов за сезон «МЮ» заплатит, если Маунт сыграет 70% матчей в сезоне, по итогам которого клуб станет чемпионом.

«Аталанта» сообщала Хейлунду, что отпустит его за 50 млн фунтов. «Юнайтед» не хотел платить более 60 млн фунтов, но в ходе переговоров, которые прошли в Бергамо и завершились в три часа ночи, согласился заплатить 72 млн. «Аталанта» требовала 86 млн фунтов за игрока, которого купила за менее чем 15 млн фунтов за 11 месяцев до этого.

Онана перешел за 47 млн фунтов, хотя за год до этого ушел в «Интер» из «Аякса» бесплатно. Кроме того, «Юнайтед» согласился заплатить «Фиорентине» 8 млн фунтов за аренду Амрабата, чтобы опция выкупа игрока была необязательной.

После всех этих трансферов «МЮ» оказался на грани нарушения финансовых правил АПЛ и УЕФА, поэтому зимой, как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в клубе, «Ман Юнайтед» сможет лишь взять двоих игроков в аренду.

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