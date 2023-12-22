«МЮ» зимой сможет лишь арендовать двух игроков. Из-за летних трат клуб был близок к нарушению ФФП

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Софьян Амрабат Андре Онана Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт деньги Расмус Хейлунд Футбол

Две аренды – максимальное усиление, на которое «МЮ» может рассчитывать зимой.

В ходе второго лета при Эрике тен Хаге ситуация была схожа с тем, что происходило летом 2022-го: планы постоянно менялись, цены раздувались, а бюджеты нарушались. «Манчестер Юнайтед» потратил почти 200 млн фунтов на Мэйсона Маунта, Андре Онана, Расмуса Хейлунда, Алтая Байындыра и Софьяна Амрабата, хотя изначально в клубе решили, что траты будут серьезно ограничены.

Источники считают, что тен Хаг предпочел бы потратить эти деньги иначе, если бы заранее знал, что такая сумма будет доступна, хотя он понимал, что даже в таком случае при трансфере Харри Кейна на усиление других позиций не останется денег. Сейчас в «МЮ» считают, что хорошо усилили команду практически в каждой зоне и видят в купленных игроках долгосрочную перспективу, так как Хейлунду 20 лет, Маунту – 24, Онана – 27.

«МЮ» не хотел тратить на Маунта более 40 млн фунтов, так как у него оставался год по контракту с «Челси». Однако затем клуб повысил предложение до 55+5 млн фунтов. Однако по 1 млн бонусов за сезон «МЮ» заплатит, если Маунт сыграет 70% матчей в сезоне, по итогам которого клуб станет чемпионом.

«Аталанта» сообщала Хейлунду, что отпустит его за 50 млн фунтов. «Юнайтед» не хотел платить более 60 млн фунтов, но в ходе переговоров, которые прошли в Бергамо и завершились в три часа ночи, согласился заплатить 72 млн. «Аталанта» требовала 86 млн фунтов за игрока, которого купила за менее чем 15 млн фунтов за 11 месяцев до этого.

Онана перешел за 47 млн фунтов, хотя за год до этого ушел в «Интер» из «Аякса» бесплатно. Кроме того, «Юнайтед» согласился заплатить «Фиорентине» 8 млн фунтов за аренду Амрабата, чтобы опция выкупа игрока была необязательной.

После всех этих трансферов «МЮ» оказался на грани нарушения финансовых правил АПЛ и УЕФА, поэтому зимой, как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в клубе, «Ман Юнайтед» сможет лишь взять двоих игроков в аренду.

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17 комментариев
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МЮ все равно не умеет тратить, пускай доведут до ума нынешний состав подтягивая молодежь. А там глядишь на Каземиро, Варана и Трэшфорда появятся покупатели
+12
-3
+9
Так если МЮ не хотел тратить на Маунта больше 40, а на Хойлунда больше 60 (что уже лютая переплата за полено с одним полуспешным сезоном), то почему тогда переплатил? Зачем вообще они так потребовались клубу? Не потому ли что хаг настаивал на трансферах этих именно игроков за любые деньги и это позволяло продавцам выкручивать Юнайтед как угодно?
+7
-1
+6
Ответ CHELSEA_2008
Абсолютно логично. Клуб который за последние 5 лет ужасно выступает в ЛЧ и не получал призовые, в отличие от Сити, Челси, Ливерпуля - не должен много тратить. Нужно соблюдать ФФП.
Но ведь призовые за место в АПЛ выше, чем в ЛЧ, там потери большие только относительно Сити.
+7
-1
+6
Лучше не умиляйтесь. А просто сплавьте половину состава и доиграете сезон на молодняке и тех кто хочет и может играть
+4
-1
+3
пока руководство не сменится нет смысла и тратить деньги
+3
0
+3
Ответ QWertY
МЮ все равно не умеет тратить, пускай доведут до ума нынешний состав подтягивая молодежь. А там глядишь на Каземиро, Варана и Трэшфорда появятся покупатели
Проблема еще и в том, что МЮ продавать тоже не умеет.
+3
0
+3
Ответ Заяцволк
Когда команда оказывается в сложном положении - нужны игроки, но возможно нарушение ФФП, - может наступить отчаяние, а это шаг к тёмной стороне, т.е. к Суперлиге, ну я в фильмаке такое видел, там тоже чувак думал, что его женщина умрёт, поэтому отчаялся, и решил, что тёмная сторона даст ему силы. Вот так вот, как ни крути, она будет притягивать всё больше клубов, владыка Флорентин слишком могуч
Команда должна с умом тратить эти деньги, а не тупо сжигать лярд на деревьев от которых потом не может избавиться. Не вина ФФП, что у МЮ некомпетентные боссы, хотя ФФП изначально задумывался как защита таких клубов от новых ПСЖ и Сити
+3
0
+3
Ответ Le Tallec
Лучше не умиляйтесь. А просто сплавьте половину состава и доиграете сезон на молодняке и тех кто хочет и может играть
А кто эти "хочет и может"?
+3
0
+3
Абсолютно логично. Клуб который за последние 5 лет ужасно выступает в ЛЧ и не получал призовые, в отличие от Сити, Челси, Ливерпуля - не должен много тратить. Нужно соблюдать ФФП.
+7
-5
+2
Иногда кажется, что трансферами МЮ управляет нейросеть. Любому болельщику было понятно, что не было большой необходимости платить 75 миллионов за Хейлунда и 95 миллионов за Антони (год назад), зато на эти деньги (130-150 миллионов) можно было давно взять Кейна. Абсолютно поехавший менеджмент: приглашаем менеджера под долгосрочный проект, но не даем денег, но после неудачного старта даем и переплачиваем за средних футболистов. Серьезно, чисто трансферы компьютера из FM, хаотичные движения в разные стороны.
+3
-1
+2
Продолжайте дальше давать зп по 200к, клоуны.
+1
0
+1
И так сгодится))
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За Амрабата грамотно 8 заплатили, а то пришлось бы выкупить - был бы ещё +1 балласт на несколько лет по контракту, а тут ещё можно скинуть его. Я уж боялся что у него обязательная опция выкупа
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Приезжаешь в Неаполь и говоришь, вы нам в аренда Осимхена на пол года, а мы вам 100-120 млн летом. И никаких проблем. МЮ летом ждёт большая чистка и проблем с деньгами не будет, но чтобы попасть в ЛЧ было бы неплохо забивать голы.
У МЮ забитых 18 у АB к примеру 37, можно сколько угодно рассказывать сказки что ЦН бегает и работает на команду, что ему не создают моменты, но это вранье. Уверен с топовым напом МЮ мячей 30 бы забил к середине сезона.
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Ну вот один из ответов почему болельщики против Глейзеров
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Ответ Cearvm
Но ведь призовые за место в АПЛ выше, чем в ЛЧ, там потери большие только относительно Сити.
Призовые АПЛ как-то отменяют призовые за ЛЧ? Дополнительные финансы никто не отменял
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