Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «МЮ». В клубе не менее 1000 сотрудников
Джим Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что председатель совета директоров INEOS попросит внешнего аудитора оценить структуру и расходы «Манчестер Юнайтед» с целью проведения масштабной оптимизации.
Рэтклифф считает, что штат, в котором насчитывается не менее 1000 человек, можно сократить на 25-30%, пишет The Guardian.
Сотрудники понимают, что изменение структуры собственности означает пересмотр количества сотрудников и отделов. Руководителям высшего звена уже напомнили о необходимости соблюдения финансовой дисциплины, чтобы гарантировать минимизацию расходов и максимизацию средств на приобретение игроков. Это не официальная стратегия сокращения расходов, а решение, принятое в контексте ужесточения правил ФФП.
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Можно сократить 100 уборщиков, инженеров, тех персонала
А можно выкинуть из клуба одного Антони, который за пол года ни разу мяч в ворота не воткнул, что как бы прямая его обязанность
Зарплатные фонд там будет одинаковый
А на его место поставить парня из академии, с зарплатой в сто раз меньше. Уж 0+0 молодой парень как нибудь выбьет, а зачем платить больше?
или это слишком сложно?