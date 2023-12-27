Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «МЮ». В клубе не менее 1000 сотрудников

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что председатель совета директоров INEOS попросит внешнего аудитора оценить структуру и расходы «Манчестер Юнайтед» с целью проведения масштабной оптимизации.

Рэтклифф считает, что штат, в котором насчитывается не менее 1000 человек, можно сократить на 25-30%, пишет The Guardian.

Сотрудники понимают, что изменение структуры собственности означает пересмотр количества сотрудников и отделов. Руководителям высшего звена уже напомнили о необходимости соблюдения финансовой дисциплины, чтобы гарантировать минимизацию расходов и максимизацию средств на приобретение игроков. Это не официальная стратегия сокращения расходов, а решение, принятое в контексте ужесточения правил ФФП.

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31 комментарий
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Ответ Амир Ким
Правильно, нужно менять весь структуру! А то засиделись в кормушке
Это обычные сотрудники. Они не получают как санчо на бенчо
+23
-2
+21
Разгребать эти авгиевы конюшни не один год придется. Ощущение, что в клубе все процессы застыли на отметке 2013. Только результаты не застыли, а устремились вниз.
+17
0
+17
Ну правильно, ага
Можно сократить 100 уборщиков, инженеров, тех персонала
А можно выкинуть из клуба одного Антони, который за пол года ни разу мяч в ворота не воткнул, что как бы прямая его обязанность

Зарплатные фонд там будет одинаковый

А на его место поставить парня из академии, с зарплатой в сто раз меньше. Уж 0+0 молодой парень как нибудь выбьет, а зачем платить больше?
+22
-5
+17
Он что не в курсе модных течений? Не сокращение расходов, а повышение доходов. С десяток контор, в которых числятся три с половиной сотрудника, начинают усиленно спонсировать клуб. Самый успешный клуб года не даст соврать.
+11
0
+11
Ответ JohnnyMulka
Ну правильно, ага Можно сократить 100 уборщиков, инженеров, тех персонала А можно выкинуть из клуба одного Антони, который за пол года ни разу мяч в ворота не воткнул, что как бы прямая его обязанность Зарплатные фонд там будет одинаковый А на его место поставить парня из академии, с зарплатой в сто раз меньше. Уж 0+0 молодой парень как нибудь выбьет, а зачем платить больше?
а можно ведь и то, и то сделать?
или это слишком сложно?
+9
0
+9
Рэтклифф:"Перемен требуют наши места"
+6
-1
+5
Для него это такой же бизнес, как он выстраивал свою империю. Как знать, может долину Глейзеров будут вспоминать в МЮ, как не самое плохое время.
+4
-1
+3
Надеюсь это те, кто против Гринвуда!
+3
0
+3
Рэтклиффу надо сократить.... братьев Глейзеров, до одного. К приобретённым 25%, надо добавить ещё 50%...
+2
0
+2
Ответ Амир Ким
Эти же обычные сотрудники покупают таких как Санчо, Погба и Роналду
обычные сотрудники покупают курицу, например
+2
0
+2
Ответ Амир Ким
Эти же обычные сотрудники покупают таких как Санчо, Погба и Роналду
Ага, все 300. Те, кто покупает, они на самом верху, да еще с одобрения владельца только такое делают
+2
-1
+1
Ответ Feagh
Акулы бизнеса они такие. Но поувольняют-то обычный персонал, а не топ-менеджеров, как обычно при оптимизациях.
не волнуйся. Ретклифф правильный чувак, сокращения топов будут обязательно и зарплат тех кто останется тоже.
+1
0
+1
Ответ Feagh
Акулы бизнеса они такие. Но поувольняют-то обычный персонал, а не топ-менеджеров, как обычно при оптимизациях.
не бойтесь, топ-менеджеры тоже уйдут
+2
-1
+1
Поэтому вчера МЮ выиграл,заволновался 7хаг за свое место .
+2
-1
+1
Акулы бизнеса они такие. Но поувольняют-то обычный персонал, а не топ-менеджеров, как обычно при оптимизациях.
+3
-3
0
Ответ Censormorum
Разгребать эти авгиевы конюшни не один год придется. Ощущение, что в клубе все процессы застыли на отметке 2013. Только результаты не застыли, а устремились вниз.
Ну а как вы хотели? Бардак в Манчестер Юнайтед ужасный, Глэйзеры обогащались за счёт имени клуба и нанимали всякий сброд, вместо профессионалов, отсюда и результаты.
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Можно начать с Онаны
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Оптимизация
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Ответ Under
а можно ведь и то, и то сделать? или это слишком сложно?
А работать кто будет?
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Ответ JohnnyMulka
А работать кто будет?
оставшиеся 900 уборщиков, инженеров и тех персонала
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Ответ Tollie
это же классика эффективного управления. нанять с улицы менеджера на огромный оклад, чтобы он лидировал процессы по оптимизации - в виде сокращения самого низкооплачиваемого персонала.
любопытства ради, сколько раз вы сами хоть какой-нибудь трансформацией занимались, чтобы про классику писать?
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Ответ waleri
Для него это такой же бизнес, как он выстраивал свою империю. Как знать, может долину Глейзеров будут вспоминать в МЮ, как не самое плохое время.
Время после Глейзеров с 2013 точно не будут вспоминать как хорошее))
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