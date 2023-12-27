Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «МЮ». В клубе не менее 1000 сотрудников

Джим Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что председатель совета директоров INEOS попросит внешнего аудитора оценить структуру и расходы « » с целью проведения масштабной оптимизации.

считает, что штат, в котором насчитывается не менее 1000 человек, можно сократить на 25-30%, пишет The Guardian.

Сотрудники понимают, что изменение структуры собственности означает пересмотр количества сотрудников и отделов. Руководителям высшего звена уже напомнили о необходимости соблюдения финансовой дисциплины, чтобы гарантировать минимизацию расходов и максимизацию средств на приобретение игроков. Это не официальная стратегия сокращения расходов, а решение, принятое в контексте ужесточения правил ФФП.

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