Радимов предложил публиковать переговоры ВАР в России: «Добавив прозрачности, мы сможем снять все вопросы. Такое решение будет потрясающим маркетинговым ходом»

Владислав Радимов предложил публиковать переговоры ВАР в России.

«Решение публиковать переговоры ВАР спасет наше судейство и добавит интереса к матчам!

С любопытством прочитал новости о том, что уже с нового года в Испании начнут публиковать записи разговоров между главным судьей матча и арбитрами, работающими на системе ВАР. Считаю, что это одно из возможных решений проблем и нашего судейства, о котором я так часто рассуждаю.

Вижу у этого целый ряд плюсов. Во-первых, снимутся все домыслы, которые могут преследовать судей и негативно влиять на их репутацию. Добавив прозрачности, мы сможем снять все вопросы. Да, люди могут ошибаться, но услышав переговоры ВАР, мы хотя бы поймем логику принятия решений арбитрами, даже если эти решения в итоге окажутся ошибочными.

Во-вторых, такое решение окажется потрясающим маркетинговым ходом для болельщиков, которые, при адекватном подходе, должны рассматриваться как главные потребители такого продукта как футбол. Посудите сами, если сейчас болельщики на трибунах во время просмотра ВАР просто сидят и пребывают в неведении, то теперь они будут понимать, что происходит. А для зрителей у экранов это станет дополнительным поводом вовлекаться в трансляцию, не слушать ее на фоне, не отрываться от экрана.

Ну и если уж продолжать эту мысль, фрагменты переговоров, демонстрируемые публично, могут стать отличным моментом для рекламы кого-то из спонсоров, а значит, возможностью для дополнительного заработка и лиги, и клубов.

В конце концов, ввели же микрофоны в хоккее, и все довольны, были эксперименты в медиафутболе, и тоже все вроде в порядке, так почему бы не попробовать это и в профессиональном футболе? Считаю, что это отличная инициатива, но для ее принятия необходима воля и смелость тех, кто принимает решения.

В момент, когда из-за изоляции у нас есть возможность пробовать что-то новое, а в сторону судейского корпуса непрерывно сыпятся вопросы и претензии, лучшее решение – это смело пробовать что-то новое. Я буду обеими руками за!» – написал бывший полузащитник «Зенита».

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