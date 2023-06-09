«Зареме пора отставить слезы по судейству после такого». Радимов о том, что Джикию отстранили на 2 матча за брань в адрес судьи, а его на 5

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Георгий Джикия Зарема Салихова Футбол

Владислав Радимов иронично сравнил дисквалификацию Георгия Джикии со своей.

КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи Алексея Амелина. Зарема Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, заявила в этой связи: «Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались. Против каждая ошибка была результативной».

«Если вы думаете, что в нашем судействе ничего не меняется, то вы ошибаетесь! Сравним два решения КДК с разницей в почти 20 лет:

– 18 мая 2004: дисквалифицировать футболиста «Зенита» Радимова на 5 матчей за нецензурную брань в адрес главного арбитра Французова;

– 8 мая 2023: Георгий Джикия дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ за брань в адрес арбитра (один – условно);

Видимо, за этот срок ненормативная лексика настолько вошла в нашу жизнь, что за нее уже наказывают не так строго!
КДК – неисправимы! ☝️🤣

Ну а Зареме Салиховой, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК «пятерку» выписывал, пора уже отставить слезы по судейству после такого», – написал бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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33 комментария

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fil_spb
Да можно так далеко, на 20 лет в прошлое, не смотреть. Можно и этот сезон взять. Кордоба ругнулся по испански в подтрибунке. Судья его даже не слышал, а слышал бы - не понял. Соответственно никакой КК не было. А вот дисквалификация была. 2 матча, без всяких условных наказаний. Здесь же бородатый спартач орёт матом в лицо судье, получает КК, но пропустит лишь 1 матч в итоге. Просто вопрос - почему? Почему КДК так добр к спартаковским хамам?
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Гамарджоба Генацвале
Сейчас мат уже не тот, что 20 лет назад...Вот тогда был мат, так мат.
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Клирик
Это он ещё не знает какую школу она в то время заканчивала))
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тралмейстер
Да уж. Может Влад и погорячился тогда, но КДК дали ему больше чем за массовую драку в Раме. Там драка была покруче чем Зенит - СМ.(Ярошик предполагал - 1/2 года минимум).
Одно слово КДК - ....и Влад его уже озвучил.
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fil_spb
Ответ Алексей Зуев
Может потому, что на заседании КДК Кордоба подтвердил, что ругался в сторону судей, и при этом отказался принести извинения? То есть человек не сделал никаких выводов абсолютно.
Так Джикия тоже подтвердил, что всё что судья указал в протоколе, было им сказано. И вместо извинений решил косить под дурачка, рассказывая что эти слова не носили адресного характера.
Так что мимо. Давай новую отмазку, вторая попытка.
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Катя_СПб
Ответ fil_spb
Да можно так далеко, на 20 лет в прошлое, не смотреть. Можно и этот сезон взять. Кордоба ругнулся по испански в подтрибунке. Судья его даже не слышал, а слышал бы - не понял. Соответственно никакой КК не было. А вот дисквалификация была. 2 матча, без всяких условных наказаний. Здесь же бородатый спартач орёт матом в лицо судье, получает КК, но пропустит лишь 1 матч в итоге. Просто вопрос - почему? Почему КДК так добр к спартаковским хамам?
Так газпромовский админресурс же.
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Oleg Olegov
"КДК - де##лы!" (с)
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Катя_СПб
Ответ </c/>
давно Радимова не слышал, а хотелось узнать мнение по Кержакову и Джексону в ЛЕ, в первых рядах требовал наказания для Соболева, а также прижал уши в ситуации с Кержаковым и снова выступил после наказания игрока Спартака...надеюсь, такому человеку КБ руку жать не станут...
КБ это Соболев, Джикия, Промес? Или отписывающиеся здесь? Я думаю им Радимов сам руки не протянет.
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Olovo
Ответ Клирик
Это он ещё не знает какую школу она в то время заканчивала))
Машенька учится? - Машенька уже умеет!))
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Алексей Кузнецов
Ответ fil_spb
Да можно так далеко, на 20 лет в прошлое, не смотреть. Можно и этот сезон взять. Кордоба ругнулся по испански в подтрибунке. Судья его даже не слышал, а слышал бы - не понял. Соответственно никакой КК не было. А вот дисквалификация была. 2 матча, без всяких условных наказаний. Здесь же бородатый спартач орёт матом в лицо судье, получает КК, но пропустит лишь 1 матч в итоге. Просто вопрос - почему? Почему КДК так добр к спартаковским хамам?
Кстати вспомнилась история с Данни, который обматерил арбитра Лаюшкина. Ему дали три матча дисквалификации без условного срока. Три матча.
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Jacek Suomilinen
Ответ Oleg Olegov
"КДК - де##лы!" (с)
Правильно: «В КДК сидят дебилы»©
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Cst Cap
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сейчас мат уже не тот, что 20 лет назад...Вот тогда был мат, так мат.
Ну и за последние годы судьи к нему попривыкли, даже думают, что раз все им это говорят, то это и не ругательства
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Катя_СПб
Ответ </c/>
я имею ввиду ветеранов, всё же его последние выступления одно сплошное лицемерие...я бы не жал ему руки на месте ветеранов...)
А ветераны КБ все сплошь с крылышками и нимбом? Или они в едином порыве Зарему, Соболева и Джмкию поддерживают?
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Zenith forever
Ответ поборник истины
Кто-то понял зачем вот это: «… которая заканчивала школу,когда мне кдк пятёрку выписывал…»
Понятно же, мог сказать это одним словом, но тогда обвинили бы в оскорблении.
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Recreated
Ответ trav
Комментарий удален модератором
Грязь и коррупция это к другому клубу!
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Kira625
Ей давно уже "пора отставить слезы по судейству", но мы же знаем что этого не произойдёт.
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Andre Dimanche
Ответ bedLaM
а ты откуда знаешь что именно сказал Джикия судье?
По выражению лица и жестикуляции было видно что он восхищен судейством и благодарит судью за высокий профессионализм
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Recreated
Ответ fil_spb
Да можно так далеко, на 20 лет в прошлое, не смотреть. Можно и этот сезон взять. Кордоба ругнулся по испански в подтрибунке. Судья его даже не слышал, а слышал бы - не понял. Соответственно никакой КК не было. А вот дисквалификация была. 2 матча, без всяких условных наказаний. Здесь же бородатый спартач орёт матом в лицо судье, получает КК, но пропустит лишь 1 матч в итоге. Просто вопрос - почему? Почему КДК так добр к спартаковским хамам?
И дельфину мало дали за членовредительство!)
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Катя_СПб
Ответ bedLaM
а ты откуда знаешь что именно сказал Джикия судье?
В протоколе не записано, не?
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trav
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azax
Ответ fil_spb
Да можно так далеко, на 20 лет в прошлое, не смотреть. Можно и этот сезон взять. Кордоба ругнулся по испански в подтрибунке. Судья его даже не слышал, а слышал бы - не понял. Соответственно никакой КК не было. А вот дисквалификация была. 2 матча, без всяких условных наказаний. Здесь же бородатый спартач орёт матом в лицо судье, получает КК, но пропустит лишь 1 матч в итоге. Просто вопрос - почему? Почему КДК так добр к спартаковским хамам?
Надо подавать в прокуратуру на КДК и пусть их проверяют.
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Катя_СПб
Ответ bedLaM
так может и записано, протокол видели?
Ну до чего глупые сообщения иногда пишут. Нет, не видела. Я и вас не видела - значит вас и нет.
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NIK7478
Ответ fil_spb
Да можно так далеко, на 20 лет в прошлое, не смотреть. Можно и этот сезон взять. Кордоба ругнулся по испански в подтрибунке. Судья его даже не слышал, а слышал бы - не понял. Соответственно никакой КК не было. А вот дисквалификация была. 2 матча, без всяких условных наказаний. Здесь же бородатый спартач орёт матом в лицо судье, получает КК, но пропустит лишь 1 матч в итоге. Просто вопрос - почему? Почему КДК так добр к спартаковским хамам?
Административный ресурс Спартака включен,вот и всё.Если бы это был игрок уловного "Урала", то наказание было бы на полную катушку.
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