«Зареме пора отставить слезы по судейству после такого». Радимов о том, что Джикию отстранили на 2 матча за брань в адрес судьи, а его на 5
Владислав Радимов иронично сравнил дисквалификацию Георгия Джикии со своей.
КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи Алексея Амелина. Зарема Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, заявила в этой связи: «Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались. Против каждая ошибка была результативной».
«Если вы думаете, что в нашем судействе ничего не меняется, то вы ошибаетесь! Сравним два решения КДК с разницей в почти 20 лет:
– 18 мая 2004: дисквалифицировать футболиста «Зенита» Радимова на 5 матчей за нецензурную брань в адрес главного арбитра Французова;
– 8 мая 2023: Георгий Джикия дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ за брань в адрес арбитра (один – условно);
Видимо, за этот срок ненормативная лексика настолько вошла в нашу жизнь, что за нее уже наказывают не так строго!
КДК – неисправимы! ☝️🤣
Ну а Зареме Салиховой, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК «пятерку» выписывал, пора уже отставить слезы по судейству после такого», – написал бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Одно слово КДК - ....и Влад его уже озвучил.
Так что мимо. Давай новую отмазку, вторая попытка.