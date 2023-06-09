«Зареме пора отставить слезы по судейству после такого». Радимов о том, что Джикию отстранили на 2 матча за брань в адрес судьи, а его на 5

Владислав Радимов иронично сравнил дисквалификацию Георгия Джикии со своей.

КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи Алексея Амелина. , супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, заявила в этой связи: «Не надо «бла-бла», что в сторону « » судьи больше всего ошибались. Против каждая ошибка была результативной».

«Если вы думаете, что в нашем судействе ничего не меняется, то вы ошибаетесь! Сравним два решения КДК с разницей в почти 20 лет:

– 18 мая 2004: дисквалифицировать футболиста «Зенита» Радимова на 5 матчей за нецензурную брань в адрес главного арбитра Французова;

– 8 мая 2023: дисквалифицирован на 2 матча Мир за брань в адрес арбитра (один – условно);

Видимо, за этот срок ненормативная лексика настолько вошла в нашу жизнь, что за нее уже наказывают не так строго!

КДК – неисправимы! ☝️🤣

Ну а Зареме Салиховой, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК «пятерку» выписывал, пора уже отставить слезы по судейству после такого», – написал бывший капитан « » .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?