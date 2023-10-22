Радимов об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Это красная, какая еще? Я бы не то что позвал смотреть ВАР, а сказал: «Беги туда!»

Теги Зенит Крылья Советов Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Артем Чистяков Амар Рахманович Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Владислав Радимов считает, что Амар Рахманович должен был получить красную карточку.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов».

На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас.

Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, что вызвало недовольство Клаудиньо и тренера «Зенита» Сергея Семака. ВАР также изучил момент и решил, что эпизод не заслуживает карточки.

«Я бы не то что позвал смотреть ВАР, а сказал: «Беги туда!» Там даже нечего смотреть.

Ну, как человек бьет локтем в лицо? О чем можем говорить? Конечно, [это] красная, а какая еще?

Я понимаю Клаудиньо. Я знаю, что его провоцируют в каждой игре, чтобы вывести, но есть же рамки», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Kuryanin
Чистая красная Клаудиньо за удар лицом в локоть Рахмановичу.
+35
-2
+33
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Nogoi89
Да, для меня этот эпизод вообще загадка. И так Клауда бьют каждый матч. А, тут уже с локтей бьют и даже жёлтой не дают.
+29
-2
+27
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Дмитрий Сидоров
Ответ Pertinax Gandi
Разве за удар локтем дают сразу красную?
нет блин, премию выписывают
+15
-2
+13
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Danya Black
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Мы уже привыкли, что Зенит топят весь сезон
+8
0
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fil_spb
Любому приличному и непредвзятому человеку это ясно. Только это не только КК, но и долгая дисквалификация.
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Данко Лазович
Да тут за рассечение ноги Мантуана ничего нет. А вы про какой-то локоть.
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Никита Аксанов
Ответ Stt
Я вспомнил Дзюбу в Зените. Он сколько выпрыгивал, столько локтями играл. Но даже жёлтых не помню.
Ну так приведи несколько примеров, чтобы не быть пустословом.
+3
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Константин Эсперов
Был бы Малком ,ударил бы его в ответ под дых
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Леха Евдокимов
Ответ ne ravnodushen
Красная 100%. Но судейство Чистякова очень не понравилось. Видно, что судья был заряжен и с самого начала начал помогать Зениту - увидел фол на Рассказове и наорал на него, и т.д. Ему повезло, что Вендел забил, а так бы прибивал дальше без зазрения совести.
Так заряжен был что второй гол отменил ?)
+2
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ne ravnodushen
Красная 100%. Но судейство Чистякова очень не понравилось. Видно, что судья был заряжен и с самого начала начал помогать Зениту - увидел фол на Рассказове и наорал на него, и т.д.
Ему повезло, что Вендел забил, а так бы прибивал дальше без зазрения совести.
+2
-2
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Тыр Пырыч
Даже на жёлтую не тянет...Беги отсюда....
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Stt
Ответ Никита Аксанов
Ну так приведи несколько примеров, чтобы не быть пустословом.
У меня глаза есть. В Питере это роскошь не для всех? Или ты при Дзюбе ещё не смотрел футбол? Или всё это было давно и вообще неправда))
0
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Никита Аксанов
Ответ Stt
У меня глаза есть. В Питере это роскошь не для всех? Или ты при Дзюбе ещё не смотрел футбол? Или всё это было давно и вообще неправда))
Не сомневался, что примеров не будет. За слова отвечать - это мужиком быть надо. А тут так, "что-то прыгало".
0
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