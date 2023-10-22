Радимов об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Это красная, какая еще? Я бы не то что позвал смотреть ВАР, а сказал: «Беги туда!»
Владислав Радимов считает, что Амар Рахманович должен был получить красную карточку.
Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов».
На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас.
Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, что вызвало недовольство Клаудиньо и тренера «Зенита» Сергея Семака. ВАР также изучил момент и решил, что эпизод не заслуживает карточки.
«Я бы не то что позвал смотреть ВАР, а сказал: «Беги туда!» Там даже нечего смотреть.
Ну, как человек бьет локтем в лицо? О чем можем говорить? Конечно, [это] красная, а какая еще?
Я понимаю Клаудиньо. Я знаю, что его провоцируют в каждой игре, чтобы вывести, но есть же рамки», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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Ему повезло, что Вендел забил, а так бы прибивал дальше без зазрения совести.