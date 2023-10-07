Владислав Радимов: «Если Мажич назначает судей, в прессе он их критиковать не будет. Поставьте других людей в ЭСК, Володьку Быстрова туда засуньте! Он все равно ничего не делает»

Теги Владимир Быстров Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич ЭСК РФС Футбол

Владислав Радимов высказался о системе работы ЭСК РФС.

– Тур начнется в Екатеринбурге, где «Урал» играет с «Локо». А мы все, мне кажется, еще не до конца осознали то яркое интервью, которое Виктор Гончаренко выдал после прошлой игры в Ростове...

– А самое смешное, что я только сегодня прочитал, что и пенальти, и удаление Егорычева в том матче, оказывается, по версии ЭСК, были справедливыми, а гол в ворота «Ростова» засчитывать было нельзя... То есть Мажич и компания сами назначают судей, сами же потом дают экспертную оценку – какая-то комедия!

Конечно, если он за них отвечает, если он их назначает, в прессе он их критиковать не будет, а будет их защищать. Поставьте тогда других людей в ЭСК, Володьку Быстрова наконец туда засуньте! Он все равно ничего не делает, – смеясь сказал бывший игрок «Зенита» и ЦСКА. 

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14 комментариев

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damondiamond
Ало, это Володька Быстров, я на ВАР, нарушения не было, продолжаем эфир
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T622222
А ха ха ха Володьке шах и мат 😜💦
+8
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Mechel**
Володька правил не знает
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vincere
Даже поставь туда Володьку - хуже не станет.
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Ответ T622222
А ха ха ха Володьке шах и мат 😜💦
бездельника на работу сватает, нормальный человеческий поступок от Радимова...
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рфс уже не первый сезон позорно отмазывает судей не смотря на массу грязи, последним кто решился убрать из судейства "заслуженных" был Хачатурянц...
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majestic1980
Если туда засунуть Володьку Быстрова будет печалька
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kutavlik
Ну да, согласен! Володька свои помойным ртом может и покритиковать!!! Точнее только критиковать и может!!!!!
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Фантом
Ну вообще-то это не самая плохая идея. У Быстрова, при всех его, скажем так, особенностях весьма обширный футбольный опыт, и в этом деле он действительно разбирается.
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Faust Doc
Алло, это Володька! Засуньте меня!
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