Шамиль Тарпищев: «Костомаров – боец. Теннис может помогать психологически восстанавливаться после тяжелых ситуаций»

Теги Роман Костомаров Шамиль Тарпищев ФТР Карен Хачанов Фигурное катание

Шамиль Тарпищев считает, что теннис поможет Роману Костомарову.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров, который в этом году перенес несколько ампутаций, сыграл с теннисистом Кареном Хачановым. Фигурист держал ракетку с помощью бионического протеза.

«Я слышал, что они провели матч. Молодцы, Роман – боец. Вообще, теннис может помогать психологически восстанавливаться после таких тяжелых ситуаций.

Везде, где есть эмоции, это помогает. К тому же, по данным австралийских ученых, теннис является лучшим видом спорта для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал президент Федерации тенниса России Тарпищев.

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