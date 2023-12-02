Карацев второй раз расстался с Яцыком

Теги Шамиль Тарпищев ATP Аслан Карацев Теннис

35-я ракетка мира Аслан Карацев прекратил сотрудничество с тренером Егором Яцыком. Об этом сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

«Карацев сменил тренера. Считаю, это абсолютно неправильно. Сейчас он шатается, нет постоянного тренера. У него был тренер Яцык, думаю, еще есть шанс вернуться. Если не вернется – пропадет», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Это уже второй раз, когда Карацев расстается с белорусом. Они работали с начала 2019-го по конец 2021-го, а потом возобновили сотрудничество в октябре прошлого года

Вместе с Яцыком Карацев вышел в полуфинал Australian Open-2021 и взял титулы в Дубае и Москве. В этом году он дошел до полуфинала в Пуне, Мадриде, Чжухае и Токио.

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7 комментариев
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за такой заголовок сейчас можно и присесть.......
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Уважаемый Спортс, прекращайте применять к сотрудничеству тренера и игрока слово "расстались" оно тут совершенно не к месту. В данном случае это называется "прекратили сотрудничество"
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Новость не очень свежая
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блин, ну зачем... вроде начала же налаживаться карьера, и опять эти игрульки
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Конечная видимо для Карацева. Яцык очень хорошо умеет выводить его на пик, но как показывает практика этого сезона, каждый раз этот пик заканчивается проблемами со здоровьем. На здоровье Карацев жалуется регулярно, ему уже 30-ник, тут с каждым годом будет все хуже. А играть на средних скоростях Карацев не особо умеет. У него либо летит, и тогда это пиши пропало для соперника, либо не летит и это пиши пропало для него самого.
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при прочтении заголовка немного не о том подумал
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Идиот. Просто идиот
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