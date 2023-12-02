Карацев второй раз расстался с Яцыком

35-я ракетка мира Аслан Карацев прекратил сотрудничество с тренером Егором Яцыком. Об этом сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

«Карацев сменил тренера. Считаю, это абсолютно неправильно. Сейчас он шатается, нет постоянного тренера. У него был тренер Яцык, думаю, еще есть шанс вернуться. Если не вернется – пропадет», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Это уже второй раз, когда Карацев расстается с белорусом. Они работали с начала 2019-го по конец 2021-го, а потом возобновили сотрудничество в октябре прошлого года

Вместе с Яцыком Карацев вышел в полуфинал Australian Open-2021 и взял титулы в Дубае и Москве. В этом году он дошел до полуфинала в Пуне, Мадриде, Чжухае и Токио.

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