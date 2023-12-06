Шамиль Тарпищев: «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Это точно не тот клуб, на котором можно набивать шишки»

Шамиль Тарпищев раскритиковал Гильермо Абаскаля.

– Конечно, « » не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно.

– В чем основная проблема Абаскаля?

– Думаю, он еще молодой, не прошел ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак».

Это точно не тот клуб, на котором можно учиться, набивать шишки. Это неправильно, – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

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