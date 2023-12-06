Шамиль Тарпищев: «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Это точно не тот клуб, на котором можно набивать шишки»
Шамиль Тарпищев раскритиковал Гильермо Абаскаля.
– Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно.
– В чем основная проблема Абаскаля?
– Думаю, он еще молодой, не прошел ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак».
Это точно не тот клуб, на котором можно учиться, набивать шишки. Это неправильно, – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».
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