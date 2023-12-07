«Поступки Абаскаля характеризуют его как человека с неоправданно высоким самомнением». Тарпищев о тренере «Спартака»
Шамиль Тарпищев считает, что у Гильермо Абаскаля неоправданно высокое самомнение.
«Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением. Оно не оправдано ничем, отсюда такие поступки.
Такое свойство психики. Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает. Могут быть разные всплески у «Спартака», когда‑то может что‑то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность — главная отличительная черта.
Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды», — сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».
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