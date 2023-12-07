«Поступки Абаскаля характеризуют его как человека с неоправданно высоким самомнением». Тарпищев о тренере «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Тарпищев считает, что у Гильермо Абаскаля неоправданно высокое самомнение.

«Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением. Оно не оправдано ничем, отсюда такие поступки.

Такое свойство психики. Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает. Могут быть разные всплески у «Спартака», когда‑то может что‑то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность — главная отличительная черта.

Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды», — сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

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3 комментария
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Я понять не могу - Бериша типа красавчик что ли? Половина людей бы ему морду бы набило после такого, а тут нашлись святоши, критиканты! Рыжий ещё как джентельмен поступил. Хоть бить не стал. Просто им всем рыжий не нравится, вот и придираются.
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О, специалист по "стабильно отработанным действиям" высказался. Можно верить, в них он эксперт.
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