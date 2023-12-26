Снести «Олд Траффорд» и построить новую арену призвали Рэтклиффа и Глейзеров архитекторы, отвечающие за реконструкцию стадиона «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия бизнес Глейзеры стадионы Джим Рэтклифф Футбол

Архитекторы призвали снести «Олд Траффорд».

Архитекторы, отвечающие за проект реконструкции стадиона «Манчестер Юнайтед», призвали нового акционера Джима Рэтклиффа и Глейзеров снести устаревший «Олд Траффорд» и построить «инновационный и захватывающий» новый стадион.

Планы по капитальному ремонту и расширению «Олд Траффорд» или по строительству нового стадиона находятся в подвешенном состоянии уже больше года.

Рэтклифф пообещал выделить 237 млн фунтов на нужды инфраструктуры «Олд Траффорд» в дополнение к сделке в 1,03 млрд фунтов, согласно которой основатель Ineos получит 25% акций клуба.

Источники, близкие к Рэтклиффу, сообщили The Telegraph, что необходимо будет провести «очень детальное исследование того, что нужно сделать на «Олд Траффорд», и что британский миллиардер признал: стадион потребует гораздо больших инвестиций в будущем.

В апреле прошлого года для разработки генерального плана реконструкции стадиона была назначена команда во главе с Populous, глобальной архитектурной дизайнерской фирмой, стоящей за новым стадионом «Тоттенхэм Хотспур», и консультантами Legends International.

В настоящее время обсуждаются три варианта: небольшой проект реконструкции, расширение южной трибуны и полная реконструкция, строительство нового стадиона.

Крис Ли, исполнительный директор Populous, сказал, что «в клубе есть понимание того, что нужно что-то делать». Но предупредил, что бездействие не лучший вариант, поскольку «Олд Траффорд» устарел, и клуб рискует потерять позиции на фоне соперников без «ключевых» обновлений.

Ли считает, что «МЮ» должен всерьез подумать о том, чтобы снести «Олд Траффорд» и построить «лучший в мире стадион» на прилегающей территории. При этом, пока шло строительство нового стадиона, «МЮ» мог бы играть на «Олд Траффорд» и не терять деньги с матчдэя.

Подсчитано, что реконструкция и расширение «Олд Траффорд» обойдется более чем в 800 млн фунтов, весь проект займет 8 лет. Новый стадион может стоить до 2 млрд фунтов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да можно и клуб с нуля собрать, зачем мучиться?
+33
-5
+28
Ответ Евгений Квасников
Ого-го у них ценники.
Так для ТТХ стоил больше ярда
А тут эта фирма замахнулась сделать ещё круче
Плюс инфляция каждый год бешеная
+19
-1
+18
Ответ Оригинальный Ник
Получается, что Зенит-Арена не так уж и дорого обошлась, с учётом крыши и других сложностей
Хорошее замечание, но надо делать поправку на инфляцию и место строительства как минимум

С учетом девальвации рубля итоговую стоимость Газпром арены можно удвоить
+8
-1
+7
Ответ Евгений Квасников
Ого-го у них ценники.
сейчас эксперты подтянутся и расскажут, что в европе стадионы стоят копейки, и только в России пилят на строительстве стадионов.
А правда как всегда одна. И пилят и строят по одной цене что у нас, что там
+11
-8
+3
Ответ trav
сейчас эксперты подтянутся и расскажут, что в европе стадионы стоят копейки, и только в России пилят на строительстве стадионов. А правда как всегда одна. И пилят и строят по одной цене что у нас, что там
Пусть там пилят, клубы частные, это забота бизнесменов. У нас же в основном клубы на господсосе, пилят народные деньги
+3
0
+3
Ответ Паша Деревянко
ОТ снести, МЮ в пердив😂
Ливер на колбасу
+2
0
+2
Прекрасная идея! Снести Олд Траффорд и расформировать МЮ.
+3
-2
+1
Ответ Cruel Snake
Вот это цены подскочили! Как же вовремя скажем тот же Перес понял, что нужная реконструкция «Сантьяго Бернабеу» не стал время тянуть, как здесь. https://youtu.be/epef95O-EwY?si=18TRcAm5--mo-nm_ Скоро открытие, это будет ультра современный стадион, который будет эксплуатироваться весь год, с крышей. Пока остальные понимают, что так нужно сделать, он уже сделал
а до этого он не весь год эксплуатировался?
+2
-1
+1
Ого-го у них ценники.
+1
-1
0
Ответ Евгений Квасников
Ого-го у них ценники.
Получается, что Зенит-Арена не так уж и дорого обошлась, с учётом крыши и других сложностей
+1
-1
0
Ответ Пинающий Достоинства
А крыша будет выдвижная?!
За-вижная скорее
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий