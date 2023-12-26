Снести «Олд Траффорд» и построить новую арену призвали Рэтклиффа и Глейзеров архитекторы, отвечающие за реконструкцию стадиона «МЮ»

Архитекторы призвали снести «Олд Траффорд».

Архитекторы, отвечающие за проект реконструкции стадиона « », призвали нового акционера и Глейзеров снести устаревший « » и построить «инновационный и захватывающий» новый стадион.

Планы по капитальному ремонту и расширению «Олд Траффорд» или по строительству нового стадиона находятся в подвешенном состоянии уже больше года.

Рэтклифф пообещал выделить 237 млн фунтов на нужды инфраструктуры «Олд Траффорд» в дополнение к сделке в 1,03 млрд фунтов, согласно которой основатель Ineos получит 25% акций клуба.

Источники, близкие к Рэтклиффу, сообщили The Telegraph, что необходимо будет провести «очень детальное исследование того, что нужно сделать на «Олд Траффорд», и что британский миллиардер признал: стадион потребует гораздо больших инвестиций в будущем.

В апреле прошлого года для разработки генерального плана реконструкции стадиона была назначена команда во главе с Populous, глобальной архитектурной дизайнерской фирмой, стоящей за новым стадионом «Тоттенхэм Хотспур», и консультантами Legends International.

В настоящее время обсуждаются три варианта: небольшой проект реконструкции, расширение южной трибуны и полная реконструкция, строительство нового стадиона.

Крис Ли, исполнительный директор Populous, сказал, что «в клубе есть понимание того, что нужно что-то делать». Но предупредил, что бездействие не лучший вариант, поскольку «Олд Траффорд» устарел, и клуб рискует потерять позиции на фоне соперников без «ключевых» обновлений.

Ли считает, что «МЮ» должен всерьез подумать о том, чтобы снести «Олд Траффорд» и построить «лучший в мире стадион» на прилегающей территории. При этом, пока шло строительство нового стадиона, «МЮ» мог бы играть на «Олд Траффорд» и не терять деньги с матчдэя.

Подсчитано, что реконструкция и расширение «Олд Траффорд» обойдется более чем в 800 млн фунтов, весь проект займет 8 лет. Новый стадион может стоить до 2 млрд фунтов.

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