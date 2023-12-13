«МЮ» проиграл 7 из 14 домашних матчей в этом сезоне
«Манчестер Юнайтед» проиграл половину домашних матчей в этом сезоне.
Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.
Всего на «Олд Траффорд» в этом сезоне манкунианцы выступали 14 раз. В семи случаях они победили, в семи – проиграли.
«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл 35 домашних матчей в АПЛ. За 21 сезон при Алексе было 34 поражения
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
есть инфоцыгане, а есть футболоцыгане типа Антони, рафиньи, мудрика
Ну не гений ли наш тренер?!
Если да, то…
#веримв7Хага
Топовая статистика для атакующего игрока за 100 млн
Мой дом,моя крепость явно не про МЮ