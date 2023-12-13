«МЮ» проиграл 7 из 14 домашних матчей в этом сезоне

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину домашних матчей в этом сезоне.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

Всего на «Олд Траффорд» в этом сезоне манкунианцы выступали 14 раз. В семи случаях они победили, в семи – проиграли.

«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл 35 домашних матчей в АПЛ. За 21 сезон при Алексе было 34 поражения

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34 комментария
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Правильно сделал Криш, что покинул этот цирк 🎪
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Оставьте 7хага, ещё не все антирекорды побил
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Я вот, что замечаю.
есть инфоцыгане, а есть футболоцыгане типа Антони, рафиньи, мудрика
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Ответ Старик Стариканов
Оставьте 7хага, ещё не все антирекорды побил
Причем тут Хаг, если Роналду не прессингует и не собирается это делать видимо, надо убирать его и ставить великого Решфорда или Марсьяля
+20
-2
+18
Единственная команда на букву Б проигравшая этому Юнайтед это Барселона 🤣🤣🤣🤣
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+16
Ответ Софья Хороброва
Причем тут Хаг, если Роналду не прессингует и не собирается это делать видимо, надо убирать его и ставить великого Решфорда или Марсьяля
Фанаты в прошлом году говорили, что те же ненужные 17-18 голов от Роналду, может также забивать тот же Решфорд. Сколько голов у атаки МЮ за половину сезона? 10 наберется, надеюсь.
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Ничего, скоро матчи с Лутонами и Шеффилдами.
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Можно посмотреть на эту статистику и с другой стороны: МЮ выиграл целых 50% матчей дома!
Ну не гений ли наш тренер?!
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Ни характера, ни духа( самый слабый МЮ на моей памяти( даже с Мойесом огрызались против Баварии
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий скрыт
да все они мегаталанты на бумаге и в Ютубе. по факту не стоят и 30% от своих денег
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+6
МЮ попал в топ-4, но есть нюанс
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий скрыт
С него повышенный спрос из-за того с каким пафосом его продавал Срна и неадекватного ценника. Он не оправдывает ни пафос, ни ценник - вот и результат, абсолютно заслуженная критика
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А могло быть и 9, если бы не отскоки с Форестом и Брентфордом. Официаально - худший тренер МЮ пост-САФовского периода. Рангник не считается. Он приходил временщиком, который должен был доиграть сезон
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Ответ Дядя ТУРА
Я вот, что замечаю. есть инфоцыгане, а есть футболоцыгане типа Антони, рафиньи, мудрика
Курсы Марсьяль продавал)
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Есть какие-то ещё вызовы? Какие-то непокоренные высоты? Какие-то не обновленные рекорды?
Если да, то…
#веримв7Хага
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Бесконечность не предел
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Спортс, а будет хоть один пост про исторический успех Копенгагена? Или накинуть нечего?
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Нужно еще больше шлака из Эредивизи!
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Ответ Дядя ТУРА
Я вот, что замечаю. есть инфоцыгане, а есть футболоцыгане типа Антони, рафиньи, мудрика
Антони отдал лишь одну голевую передачу за последние 25 матчей и ни разу не забил
Топовая статистика для атакующего игрока за 100 млн
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Эффект 7 Хага?
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Хватить строчить новости про 7Хаага, не хватало чтобы от вашей недепой статистики уволили легенду😑
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Ответ RG26
С него повышенный спрос из-за того с каким пафосом его продавал Срна и неадекватного ценника. Он не оправдывает ни пафос, ни ценник - вот и результат, абсолютно заслуженная критика
Ты стоишь столько, сколько за тебя готовы платить. Игрок в этом не виноват. Его главный фейл в том, что после провалов он нараздавал пафосные интервью, говоря, какой он особенный, волчьими цитатами.
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А теперь пошутим про Рона - эту шутку будут постить еще лет 10.
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Так-то стакан наполовину полон...
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Дайте 7хагу поработать!
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Поговорка
Мой дом,моя крепость явно не про МЮ
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Крепость!
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Ответ ALMANAC
Ты стоишь столько, сколько за тебя готовы платить. Игрок в этом не виноват. Его главный фейл в том, что после провалов он нараздавал пафосные интервью, говоря, какой он особенный, волчьими цитатами.
А я и не пытался сказать, что он виноват в своей цене - ясное дело, что не он ценник распечатывал. Просто если за игрока выложили подобную сумму, то от него справедливо ждать значительно больше - он же пока степень своего таланта ничем не подтвердил, а отсылки к его игре за Шахтер на фоне бестолковой игры в Челси - это от лукавого. Талант его один раз уже продали (Шахтер-Челси), дальше уже надо хоть какое-то подтверждение. За пацанскими цитатами не следил, но если имели место, то тем более пусть «по-пацански» начинает отвечать)
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Ответ Дядя ТУРА
Я вот, что замечаю. есть инфоцыгане, а есть футболоцыгане типа Антони, рафиньи, мудрика
К Мудрику, какие вопросы. В Челси всё цветёт и колосится? Его ДеДзерби открыл в Шахтёре. Отправь Мишу в Брайтон, он будет одним из лидеров команды.
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