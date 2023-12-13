«МЮ» проиграл 7 из 14 домашних матчей в этом сезоне

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину домашних матчей в этом сезоне.

Сегодня команда Эрика тен уступила «Баварии» (0:1) в чемпионов.

Всего на « » в этом сезоне манкунианцы выступали 14 раз. В семи случаях они победили, в семи – проиграли.

«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл 35 домашних матчей в АПЛ. За 21 сезон при Алексе было 34 поражения

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