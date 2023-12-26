«Я бы не вернул Крооса в сборную Германии. На его позиции у нас много талантливых игроков». Зепп Майер о хавбеке «Реала»

Зепп Майер против возвращения Тони Крооса в сборную Германии.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек « » может вернуться в сборную Германии на домашний Евро-2024. Тони ушел из сборной после Евро-2020.

– недавно заявил, что он может представить себе возвращение в национальную сборную. Ваше мнение?

– Я бы не стал возвращать Крооса в сборную. Не думаю, что будет хорошо, если он будет снова играть за национальную команду.

У него было время [поиграть за Германию]. На его позиции у нас есть много других талантливых игроков, которые могут помочь команде.

Это популярная тема для СМИ, но я бы не стал снова вызывать Крооса. Это не значит, что он плохой игрок и ничего не сделал для немецкого футбола, – сказал бывший вратарь «Баварии» .

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