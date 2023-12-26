«Я бы не вернул Крооса в сборную Германии. На его позиции у нас много талантливых игроков». Зепп Майер о хавбеке «Реала»
Зепп Майер против возвращения Тони Крооса в сборную Германии.
Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек «Реала» может вернуться в сборную Германии на домашний Евро-2024. Тони ушел из сборной после Евро-2020.
– Юлиан Нагельсманн недавно заявил, что он может представить себе возвращение Тони Крооса в национальную сборную. Ваше мнение?
– Я бы не стал возвращать Крооса в сборную. Не думаю, что будет хорошо, если он будет снова играть за национальную команду.
У него было время [поиграть за Германию]. На его позиции у нас есть много других талантливых игроков, которые могут помочь команде.
Это популярная тема для СМИ, но я бы не стал снова вызывать Крооса. Это не значит, что он плохой игрок и ничего не сделал для немецкого футбола, – сказал бывший вратарь «Баварии» Майер.
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Лично мое мнение- Кросс в отличной форме , в свои 33 ( если я правильно помню ) многие матчи по 90 минут играет на высоком уровне. Без всяких " приколов" как у того же Начо. То есть красные не зарабатывает, команду не подставляет. Спокойный, грамотный, техничный и опытный игрок с хорошим ударом. Уважаю его, и буду болеть за сборную Германии, если его вызовут туда.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/2940430.html?ysclid=lqlge2qorn976142902
Хоть следите за игроками на которых дергаете.
Возможно не на всю игру, но выйти на тайм или 30 минут и усилить игру Тони наверное в состоянии
Такие элементы как дальний удар, длинный пас, штрафные и угловые - его конек, как-то у нынешних бундесов очереди из игроков с такими качествами не видно
И вообще бундестим в таком состоянии сейчас, что можно было бы подумать даже о возвращении Маттеуса, Феллера и Клинсманна:) а уж Крооса само собой
И вот это вот про "много талантливых игроков" слышно последние 5 лет уже, а результаты бундесов начиная с ЧМ-2018 просто ни в какие ворота. Год 2023 - просто год кошмаров непрерывных
Так что Кроос не помешал бы думаю на Евро
В словах Зеппа есть подтекст, но он совершенно другой.
Обьясняю: у сборной Германии две основные проблемы - отсутствие стабильного завершителя (ЦН хорошего уровня нет давно, а фланговики и цапники не стабильны конкретно в завершении) и проблемы в обороне (старички деградируют в силу возраста, а из более молодого поколения нет ни одного выше среднего уровня).
Возвращение Кроса конечно укрепит среднюю линию, но основных проблем не решит. Тоесть Германия не выиграет трофей хоть без Кроса, хоть с ним.
А раз так, то какой смысл его вызывать? И самому Кросу какой смысл возвращаться? Зачем омрачать свое наследие в сборной неудачным турниром?
Будь у Германии шансы на победу - можно было бы вызвать Кроса и плевать, что это равносильно признанию, что Киммих, Горецка и Гюндоган не справляются. Но если шансов нету, то какой смысл портить отношение с выше названными игроками и критиковать их таким образом? Ну сыграет Крос, ну вылетит опять Германия (пусть не из группы, но в первых раундах), ну и уйдет уже полностью... а его конкуренты по позиции ведь останутся и вполне возможно будут токсиками.
Нет смысла рисковать атмосферой в сборной, если шансов на победу в турнире нету.
Из за провалов начала пресса муссировать его возвращение. По этому Майера и спросили.
Он и сказал, есть другие игроки на позиции Крооса и смысла в возвращение я не вижу.
Никакого подтекста тут нет.
А додумывают за других людей, то что эти люди не говорили только идиоты.