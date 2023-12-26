«Я бы не вернул Крооса в сборную Германии. На его позиции у нас много талантливых игроков». Зепп Майер о хавбеке «Реала»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Зепп Майер Ла Лига Тони Кроос Юлиан Нагельсманн Футбол

Зепп Майер против возвращения Тони Крооса в сборную Германии.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек «Реала» может вернуться в сборную Германии на домашний Евро-2024. Тони ушел из сборной после Евро-2020.

Юлиан Нагельсманн недавно заявил, что он может представить себе возвращение Тони Крооса в национальную сборную. Ваше мнение?

– Я бы не стал возвращать Крооса в сборную. Не думаю, что будет хорошо, если он будет снова играть за национальную команду.

У него было время [поиграть за Германию]. На его позиции у нас есть много других талантливых игроков, которые могут помочь команде.

Это популярная тема для СМИ, но я бы не стал снова вызывать Крооса. Это не значит, что он плохой игрок и ничего не сделал для немецкого футбола, – сказал бывший вратарь «Баварии» Майер.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На позиции Тони, в Германии, ещё долго не будет такого гения.
+40
-5
+35
Назвали бы, что ли, всех этих талантливых игроков и объяснили бы, почему они лучше Крооса?)
+28
-6
+22
уже 10 лет прошло, а баварские все успокоиться не могут 😂😂😂
+14
-4
+10
Интересно про них узнать)
+9
-1
+8
Делайте ему скидку, деду скоро 80 лет
+7
-3
+4
Для Мадрида - это прекрасная новость, пусть продолжает радовать болельщиков клуба, тем более золото вышей пробы со сборной у него есть.
+5
-1
+4
Я правильно понимаю, что это "Германия большая - найдем одного игрока на эту позицию"? Видимо, Нагельсман так не считает... Интересно почему?) И почему не назвал ни одной фамилии, кто мог бы заменить Кросса?
Лично мое мнение- Кросс в отличной форме , в свои 33 ( если я правильно помню ) многие матчи по 90 минут играет на высоком уровне. Без всяких " приколов" как у того же Начо. То есть красные не зарабатывает, команду не подставляет. Спокойный, грамотный, техничный и опытный игрок с хорошим ударом. Уважаю его, и буду болеть за сборную Германии, если его вызовут туда.
+4
-1
+3
Ничего себе «бывший вратарь Баварии»! Человек все на свете выиграл
+4
-2
+2
Да оно и видно, рвет и мечет бундесманшафт)
+2
-1
+1
Забыл уточнить, а кто эти талантливые игроки, которых с избытком хватает на позицию Крооса?)) Надо наверное у Японцев спросить..)
+3
-2
+1
Ответ Кирилл
Я правильно понимаю, что это "Германия большая - найдем одного игрока на эту позицию"? Видимо, Нагельсман так не считает... Интересно почему?) И почему не назвал ни одной фамилии, кто мог бы заменить Кросса? Лично мое мнение- Кросс в отличной форме , в свои 33 ( если я правильно помню ) многие матчи по 90 минут играет на высоком уровне. Без всяких " приколов" как у того же Начо. То есть красные не зарабатывает, команду не подставляет. Спокойный, грамотный, техничный и опытный игрок с хорошим ударом. Уважаю его, и буду болеть за сборную Германии, если его вызовут туда.
"Уважаю его, и буду болеть за сборную Германии, если его вызовут туда" - то лучше уж прямо скажите, что будете болеть лично за Крооса, если он будет на Евро.
+1
0
+1
Ответ DAVID19-91
В мире 1,2 человека также эффективны на позиции Кросса. Все эти годы Германия сама себе стреляла в ногу тем, что не вызывала его . Забавляет тот факт, что Кросс играет на позиции игрока, который ведет игру, а именно с этим у Германии проблемы в последние годы
Кроос сам решил закончить в сборной
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/2940430.html?ysclid=lqlge2qorn976142902
Хоть следите за игроками на которых дергаете.
+1
0
+1
Ну не соглашусь пожалуй

Возможно не на всю игру, но выйти на тайм или 30 минут и усилить игру Тони наверное в состоянии

Такие элементы как дальний удар, длинный пас, штрафные и угловые - его конек, как-то у нынешних бундесов очереди из игроков с такими качествами не видно

И вообще бундестим в таком состоянии сейчас, что можно было бы подумать даже о возвращении Маттеуса, Феллера и Клинсманна:) а уж Крооса само собой

И вот это вот про "много талантливых игроков" слышно последние 5 лет уже, а результаты бундесов начиная с ЧМ-2018 просто ни в какие ворота. Год 2023 - просто год кошмаров непрерывных

Так что Кроос не помешал бы думаю на Евро
+1
0
+1
Ответ Bunyod Turgunov
Когда этот дядя хвалил Кейна и унизил Лёвы был красавчиком но он щас превращался на клоуна. Вообще-то он и там и тут несёт бред но юзеры спортса эти новости принимают под своим симпатием к игрокам
В чем бред то? Пока во всех отрывках из его интервью которые опубликовали на спортсе вполне адекватные мысли от него, более того все высказывания корректны, там нет никакого унижения
+4
-3
+1
Ответ V@d!m
уже 10 лет прошло, а баварские все успокоиться не могут 😂😂😂
Ну судя по комментариям как раз наоборот, фанаты Реала и Крооса никак не могут успокоиться. Стоит ответить ему на вопрос, сказав, что он бы не стал вызывать Крооса в сборную, то всё, понеслось у них)
+2
-1
+1
Ответ DimaBayern
Ух как подгорело у фанатиков Реала и глоров Тони Крооса от мнения легендарного Зеппа Майера.
кабинетные ополчились на дедушку за то что имеет отличное от них мнение
+1
-1
0
может это и к лучшему, не тот возраст чтоб такое количество матчей выдавать
+1
-1
0
Ответ Yubaba
Его почти дословные слов: "Не думаю, что это будет хорошо, если он будет снова играть за сборную." И "На его позиции есть много других талантливых игроков." В вашем мире это не равно фразе? "Есть более талантливые и хорошие игроки на позиции Тони"? Если нет. То советую научиться читать между строк.
Нет, его слова не равны вашей фразе. Не нужно их объединять в одно целое.

В словах Зеппа есть подтекст, но он совершенно другой.

Обьясняю: у сборной Германии две основные проблемы - отсутствие стабильного завершителя (ЦН хорошего уровня нет давно, а фланговики и цапники не стабильны конкретно в завершении) и проблемы в обороне (старички деградируют в силу возраста, а из более молодого поколения нет ни одного выше среднего уровня).

Возвращение Кроса конечно укрепит среднюю линию, но основных проблем не решит. Тоесть Германия не выиграет трофей хоть без Кроса, хоть с ним.

А раз так, то какой смысл его вызывать? И самому Кросу какой смысл возвращаться? Зачем омрачать свое наследие в сборной неудачным турниром?

Будь у Германии шансы на победу - можно было бы вызвать Кроса и плевать, что это равносильно признанию, что Киммих, Горецка и Гюндоган не справляются. Но если шансов нету, то какой смысл портить отношение с выше названными игроками и критиковать их таким образом? Ну сыграет Крос, ну вылетит опять Германия (пусть не из группы, но в первых раундах), ну и уйдет уже полностью... а его конкуренты по позиции ведь останутся и вполне возможно будут токсиками.

Нет смысла рисковать атмосферой в сборной, если шансов на победу в турнире нету.
0
0
0
Ответ Yubaba
Его почти дословные слов: "Не думаю, что это будет хорошо, если он будет снова играть за сборную." И "На его позиции есть много других талантливых игроков." В вашем мире это не равно фразе? "Есть более талантливые и хорошие игроки на позиции Тони"? Если нет. То советую научиться читать между строк.
Кроос сам решил уйти из сборной это был его выбор.
Из за провалов начала пресса муссировать его возвращение. По этому Майера и спросили.
Он и сказал, есть другие игроки на позиции Крооса и смысла в возвращение я не вижу.
Никакого подтекста тут нет.
А додумывают за других людей, то что эти люди не говорили только идиоты.
+3
-3
0
если германия хочет чтото показать то мастера вроде тони должны быть, контролировать концовки матчей
0
0
0
Ух как подгорело у фанатиков Реала и глоров Тони Крооса от мнения легендарного Зеппа Майера.
+2
-2
0
Вы уже показали , кто вы без центра поля …)
+1
-1
0
На позиции Крооса играют практически его ровесники, которые только сейчас шанс получили.
+1
-1
0
Зепп Кавазашвили
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий