Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн не исключил возвращения Тони Крооса в сборную Германии.

– Нужно держать в уме всех игроков, у которых есть немецкий паспорт.

Я считаю Тони Крооса выдающейся личностью, он очень рассудителен. Он честно высказывает свое мнение по многим вопросам в футболе. Мне кажется интересным обмен мнениями с ним.

– Вы уже обсуждали этот вопрос?

– Нет, не так конкретно. Мы вообще не говорили о сборной.

– Похоже, вы уже говорили об этом.

– Мы не говорили о текущей ситуации – насколько мне известно, у него также есть немецкий паспорт, и он может выступать наилучшим образом.

Если он проявит себя лучшим образом, возможно, я позвоню ему еще раз.

– Он будет [в сборной] в марте?

– Я не знаю. Это зависит от его результатов, от него самого и многих других вещей, – сказал главный тренер сборной Германии.

Напомним, Кроос ушел из сборной после Евро-2020.

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14 комментариев
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А зачем это Кроосу ?
Чтоб потом Баварские легенды и фанаты обвиняли во всех смертных грехах сборной Германии в случае провала на домашнем евро
Был уже такой один козел отпущения Озил,он ушел,но сборная лучше не стала
Потом виноват во всем был Кроос,опять лучше не стало.
+31
-1
+30
"Проявит себя лучшим образом"? Что за чушь несёт этот щёголь? В простом выходе на поле Тони смысла и таланта больше чем во всех потугах нынешних бегунков сборной.
+19
0
+19
Ответ SergioRamos92
А зачем это Кроосу ? Чтоб потом Баварские легенды и фанаты обвиняли во всех смертных грехах сборной Германии в случае провала на домашнем евро Был уже такой один козел отпущения Озил,он ушел,но сборная лучше не стала Потом виноват во всем был Кроос,опять лучше не стало.
Помнится кто из Мюнхена на серьезных щах жаловался на слабую игру Крооса, спустя год после того как он ушел из сборной, лол)
А до этого вся верхушка Баварии поливала почем зря , а Кроос после этого еще одного ушастого взял , отыграв в решающих матчах безупречно
+17
-1
+16
А может это Нагельсман хоть как то себя покажет в сборной, что бы Кроос подумал вернуться ли ему?
+8
0
+8
Ответ Dragnil
А может это Нагельсман хоть как то себя покажет в сборной, что бы Кроос подумал вернуться ли ему?
Плюсую. Кто такой Кросс весь мир знает, уже всем все доказал. Кто такой мать его этот Нагельсман?
+7
0
+7
Ответ Hans Castorp
Помнится кто из Мюнхена на серьезных щах жаловался на слабую игру Крооса, спустя год после того как он ушел из сборной, лол) А до этого вся верхушка Баварии поливала почем зря , а Кроос после этого еще одного ушастого взял , отыграв в решающих матчах безупречно
Маттеус поливал Крооса в 2021 что типа из за него Германия провалилась на турнире. И Баварские фанаты писали как он не дает играть на все 100% Киммиху и Горетцке
Думаю это тоже одна из причин почему он тогда ушел из сборной
+4
0
+4
Если он себя проявит? Нагельсман хоть один матч пусть посмотрит с его участием
+2
0
+2
какой упертый журналист,боже!
небось у себя в журнале напишет: нагельсман позвонил и вызвал тони в сборную...🤦🏿‍♂️
+1
0
+1
Если эта сборная проявит себя и перестанет позориться, то Кроос может быть подумает вернуться
+1
0
+1
Ответ Hans Castorp
Помнится кто из Мюнхена на серьезных щах жаловался на слабую игру Крооса, спустя год после того как он ушел из сборной, лол) А до этого вся верхушка Баварии поливала почем зря , а Кроос после этого еще одного ушастого взял , отыграв в решающих матчах безупречно
А уж травлю Озила в 2018
Многие еще помнят.
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благодаря Баварии пару трофеев зацепил, а столько гонору))
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Пёс Барбос и необыкновенный Кроос
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Путин:
– Нужно ли держать в Думе всех депутатов с немецким паспортом?
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Ответ f0rmoceft
Если он себя проявит? Нагельсман хоть один матч пусть посмотрит с его участием
Кросс как футболист все таки будет повесомее пока Нагельсмана тренера ))
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