Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

Юлиан Нагельсманн не исключил возвращения Тони Крооса в сборную Германии.

– Нужно держать в уме всех игроков, у которых есть немецкий паспорт.

Я считаю выдающейся личностью, он очень рассудителен. Он честно высказывает свое мнение по многим вопросам в футболе. Мне кажется интересным обмен мнениями с ним.

– Вы уже обсуждали этот вопрос?

– Нет, не так конкретно. Мы вообще не говорили о сборной.

– Похоже, вы уже говорили об этом.

– Мы не говорили о текущей ситуации – насколько мне известно, у него также есть немецкий паспорт, и он может выступать наилучшим образом.

Если он проявит себя лучшим образом, возможно, я позвоню ему еще раз.

– Он будет [в сборной] в марте?

– Я не знаю. Это зависит от его результатов, от него самого и многих других вещей, – сказал главный тренер сборной .

Напомним, Кроос ушел из сборной после Евро-2020.

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