Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»
Юлиан Нагельсманн не исключил возвращения Тони Крооса в сборную Германии.
– Нужно держать в уме всех игроков, у которых есть немецкий паспорт.
Я считаю Тони Крооса выдающейся личностью, он очень рассудителен. Он честно высказывает свое мнение по многим вопросам в футболе. Мне кажется интересным обмен мнениями с ним.
– Вы уже обсуждали этот вопрос?
– Нет, не так конкретно. Мы вообще не говорили о сборной.
– Похоже, вы уже говорили об этом.
– Мы не говорили о текущей ситуации – насколько мне известно, у него также есть немецкий паспорт, и он может выступать наилучшим образом.
Если он проявит себя лучшим образом, возможно, я позвоню ему еще раз.
– Он будет [в сборной] в марте?
– Я не знаю. Это зависит от его результатов, от него самого и многих других вещей, – сказал главный тренер сборной Германии.
Напомним, Кроос ушел из сборной после Евро-2020.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Чтоб потом Баварские легенды и фанаты обвиняли во всех смертных грехах сборной Германии в случае провала на домашнем евро
Был уже такой один козел отпущения Озил,он ушел,но сборная лучше не стала
Потом виноват во всем был Кроос,опять лучше не стало.
А до этого вся верхушка Баварии поливала почем зря , а Кроос после этого еще одного ушастого взял , отыграв в решающих матчах безупречно
Думаю это тоже одна из причин почему он тогда ушел из сборной
небось у себя в журнале напишет: нагельсман позвонил и вызвал тони в сборную...🤦🏿♂️
Многие еще помнят.
– Нужно ли держать в Думе всех депутатов с немецким паспортом?