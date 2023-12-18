Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024. Хавбек «Реала» серьезно рассматривает эту возможность
Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии.
Полузащитник «Реала» серьезно рассматривает возможность возвращения в сборную Германии и выступления на Евро-2024, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021 году – после вылета с чемпионата Европы. В 2024-м этот турнир примет Германия.
В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами. Подробную статистику Тони можно найти здесь.
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Лука после сильной просадки в начале сезона во вчерашнем матче показал блистательную игру, царил на поле.
По-прежнему одни из лучших в мире на своей позиции.
А в полузащите хотя бы один бульдог должен быть. Киммих, Гюндоган и Кроос в основном созидатели
А в сочетании с ужасной, катастрофической обороной это фатально тем более
Впереди тоже играют не Мбаппе и не Холланд
То есть нынешение бундесы не безнадежны, но очень лоскутная команда. Очень несбалансированная
Хорошие вратари, ужасная оборона, неплохие созидатели, но нет бульдога, нападающие не фонтан