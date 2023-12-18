Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии.

Полузащитник « » серьезно рассматривает возможность возвращения в сборную Германии и выступления на , сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021 году – после вылета с чемпионата Европы. В 2024-м этот турнир примет Германия.

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами. Подробную статистику Тони можно найти здесь.

Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

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