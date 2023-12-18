Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024. Хавбек «Реала» серьезно рассматривает эту возможность

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии.

Полузащитник «Реала» серьезно рассматривает возможность возвращения в сборную Германии и выступления на Евро-2024, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021 году – после вылета с чемпионата Европы. В 2024-м этот турнир примет Германия. 

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами. Подробную статистику Тони можно найти здесь.

Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

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19 комментариев
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Окажет большую услугу команде. Но только если та собирается играть в футбол, а не устраивать политические акции.
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С удовольствием бы посмотрел на Крооса на Евро
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В понедельник Кроос размышляет о завершении карьеры (уже на протяжении лет трёх), а в пятницу возвращается в сборную
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Ответ kellhus
Окажет большую услугу команде. Но только если та собирается играть в футбол, а не устраивать политические акции.
Германию уже год возят Турции с Япониями и Австриями.Очень слабо верится,что к евро у них что-то изменится.Кроосу,скорее всего,придётся снова поучаствовать в позорном вылете немцев.Уж лучше пусть отдохнёт перед новым сезоном.
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Не хватает такого дядьки в сборной (только Мюллер), очень поможет немцам на Евро
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Кросс, Киммих, Гюндоган, Горецка. В полузащите компашка очень даже приличная соберётся, если без травм подойдут
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Возвращайся, я помню как хоронили Бундестим после цикла 00-04(чм02 - аномалия). Дома как надо дали тогда, может и сейчас получится
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Не нужно ему возвращаться. Поколение откровенно слабое. Он своим приходом, ничего не изменит. Тем более Нагель уйдет после Евро. А если опять позор будет, то Тони будут снова обвинять в том, что не бегает, не успевает и т.д. Я думаю он не вернется, потому что, он лучше нас с вами всё понимает.
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Тони в прекрасной форме.
Лука после сильной просадки в начале сезона во вчерашнем матче показал блистательную игру, царил на поле.
По-прежнему одни из лучших в мире на своей позиции.
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да сборной Германии не кросс нужен, а Йоахим Лёв
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Соблазн, конечно большой, выступить на домашнем Евро. Но, если сборная снова провалится, то, та самая журналистка (и не только она) "скушают" Крооса с потрохами.
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Не удивлюсь, если вернётся. Всё-таки домашний Евро
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
В понедельник Кроос размышляет о завершении карьеры (уже на протяжении лет трёх), а в пятницу возвращается в сборную
да он может и играть-то не будет, чисто надзирателем - советчиком для кого-то из молодых или неопытных
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Ответ alexis2020
Не хватает такого дядьки в сборной (только Мюллер), очень поможет немцам на Евро
им нужен не дядька, а мозги. это касается не только футболистов. все те перформансы что мы видели на ЧМ шли сверху. и это был позор, который смыть можно будет только если сборная выиграет турнир.
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Ответ funnynerd21
Кросс, Киммих, Гюндоган, Горецка. В полузащите компашка очень даже приличная соберётся, если без травм подойдут
Проблема в том, что все они в целом игроки однотипные довольно. Ну может кроме Горецки, тот в отборе может чуток посильнее. Но тоже не бульдог экстра-класса

А в полузащите хотя бы один бульдог должен быть. Киммих, Гюндоган и Кроос в основном созидатели

А в сочетании с ужасной, катастрофической обороной это фатально тем более

Впереди тоже играют не Мбаппе и не Холланд

То есть нынешение бундесы не безнадежны, но очень лоскутная команда. Очень несбалансированная

Хорошие вратари, ужасная оборона, неплохие созидатели, но нет бульдога, нападающие не фонтан
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