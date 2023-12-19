Маттеус о том, что Кроос не нужен сборной Германии: «Если бы он мог играть крайнего защитника – окей. А в полузащитниках команда нуждается меньше всего»

Лотар Маттеус считает, что Тони Кроос не нужен сборной Германии.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек « » может вернуться в сборную Германии на домашний Евро-2024. Тони ушел из сборной после Евро-2020.

«Если бы мог играть крайнего защитника – окей. А вот в полузащитниках немецкая команда нуждается меньше всего. Это как откупоривать бочонок, который вам даже не нужен.

Кроос не слишком хорош в оборонительной игре. Если Нагельсманн видит его в роли опорника, это породит дискуссию», – заявил в колонке Sky бывший футболист сборной Германии и «Баварии» .

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