Маттеус о том, что Кроос не нужен сборной Германии: «Если бы он мог играть крайнего защитника – окей. А в полузащитниках команда нуждается меньше всего»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Лотар Маттеус Ла Лига Тони Кроос Юлиан Нагельсманн Футбол

Лотар Маттеус считает, что Тони Кроос не нужен сборной Германии.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек «Реала» может вернуться в сборную Германии на домашний Евро-2024. Тони ушел из сборной после Евро-2020.

«Если бы Кроос мог играть крайнего защитника – окей. А вот в полузащитниках немецкая команда нуждается меньше всего. Это как откупоривать бочонок, который вам даже не нужен.

Кроос не слишком хорош в оборонительной игре. Если Нагельсманн видит его в роли опорника, это породит дискуссию», – заявил в колонке Sky бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Маттеус.

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12 комментариев
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Чтоб все так жили, чтоб им игрок уровня Крооса не нужен был
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Ответ Джони Уай
Маттеус очень давно и по любому поводу критикует Тони.
Немецкая (точнее баварковая) зависть это что-то с чем-то, конечно. Припекает там знатно от его 5 побед в ЛЧ.
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Ответ Нефанатик
Не знаю что там строит Юлиан, но Кроос вряд ли будет где то так же хорош как в Реале
В Баварии например ...
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Испания хорошо помнит как Кроос играет опорника. До сих пор ржут.
Германии нужна стабильность в тактике и в составе хотя бы на пару лет с небольшими изменениями, чтобы как у Испании 2008-2012, как у Германии 2010-2014, как у Франции 2016-2020, где ты мог назвать хотя бы игроков 7-8 старта и замены были минимальные, как эксперименты с Ламом на ЧМ 2014 у Лёва или проблема Дешама с правым защитником и выбором в пользу Павара.
А сейчас ни тактику ни состав сборной Германии назвать нереально. Так не строятся сборные. Клуб может так играть, но сборная из за ограничения по сыгранности и тренировкам нет.
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Не знаю что там строит Юлиан, но Кроос вряд ли будет где то так же хорош как в Реале
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Ответ Cruel Snake
Чтоб все так жили, чтоб им игрок уровня Крооса не нужен был
Маттеус очень давно и по любому поводу критикует Тони.
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главное, для самого Крооса нет никакой выгоды в возвращении в сборную
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Они походу сами с собой там спорят )) Кроос даже не думает возвращаться ))
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Ответ Cruel Snake
Чтоб все так жили, чтоб им игрок уровня Крооса не нужен был
так он не решит ключевые проблемы сборной. Центральных полузащитников действительно там хватает, но недостает классического опорника, фланговых защитников и хотя бы одного сильного центр форварда
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кроме киммиха и горецки голову сразу ни кто не приходит. только если подумаю тогда да. но они не Тони
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