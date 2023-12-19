Маттеус о том, что Кроос не нужен сборной Германии: «Если бы он мог играть крайнего защитника – окей. А в полузащитниках команда нуждается меньше всего»
Лотар Маттеус считает, что Тони Кроос не нужен сборной Германии.
Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек «Реала» может вернуться в сборную Германии на домашний Евро-2024. Тони ушел из сборной после Евро-2020.
«Если бы Кроос мог играть крайнего защитника – окей. А вот в полузащитниках немецкая команда нуждается меньше всего. Это как откупоривать бочонок, который вам даже не нужен.
Кроос не слишком хорош в оборонительной игре. Если Нагельсманн видит его в роли опорника, это породит дискуссию», – заявил в колонке Sky бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Маттеус.
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Германии нужна стабильность в тактике и в составе хотя бы на пару лет с небольшими изменениями, чтобы как у Испании 2008-2012, как у Германии 2010-2014, как у Франции 2016-2020, где ты мог назвать хотя бы игроков 7-8 старта и замены были минимальные, как эксперименты с Ламом на ЧМ 2014 у Лёва или проблема Дешама с правым защитником и выбором в пользу Павара.
А сейчас ни тактику ни состав сборной Германии назвать нереально. Так не строятся сборные. Клуб может так играть, но сборная из за ограничения по сыгранности и тренировкам нет.