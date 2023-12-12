Рюдигер хочет, чтобы Кроос вернулся в сборную Германии: «Прошу его каждый день. Его передачи – с другой планеты, такой игрок должен играть за сборную»
Антонио Рюдигер хочет, чтобы Тони Кроос вернулся в сборную Германии.
«Я прошу его об этом каждый день. Такой игрок, как он, который все еще играет на таком высоком уровне, должен быть здесь. Его передачи – это что-то с другой планеты. Все, что он делает, впечатляет.
Я бы правда очень хотел, чтобы он снова играл за сборную. Но это его решение», – сказал защитник «Реала» в интервью DAZN Germany.
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