Рюдигер хочет, чтобы Кроос вернулся в сборную Германии: «Прошу его каждый день. Его передачи – с другой планеты, такой игрок должен играть за сборную»

Антонио Рюдигер хочет, чтобы Тони Кроос вернулся в сборную Германии.

«Я прошу его об этом каждый день. Такой игрок, как он, который все еще играет на таком высоком уровне, должен быть здесь. Его передачи – это что-то с другой планеты. Все, что он делает, впечатляет.

Я бы правда очень хотел, чтобы он снова играл за сборную. Но это его решение», – сказал защитник « » в интервью DAZN Germany.

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