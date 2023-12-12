Рюдигер хочет, чтобы Кроос вернулся в сборную Германии: «Прошу его каждый день. Его передачи – с другой планеты, такой игрок должен играть за сборную»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер хочет, чтобы Тони Кроос вернулся в сборную Германии.

«Я прошу его об этом каждый день. Такой игрок, как он, который все еще играет на таком высоком уровне, должен быть здесь. Его передачи – это что-то с другой планеты. Все, что он делает, впечатляет.

Я бы правда очень хотел, чтобы он снова играл за сборную. Но это его решение», – сказал защитник «Реала» в интервью DAZN Germany.

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6 комментариев
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Кроос и сейчас был бы лучшим в сборной. По крайней мере, он был честен в вопросе клубного приоритета. Не все могут вовремя уйти.
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Ответ kellhus
Кроос и сейчас был бы лучшим в сборной. По крайней мере, он был честен в вопросе клубного приоритета. Не все могут вовремя уйти.
Тони на тот момент поливали все, кому не лень, сделали одним из главных виновников неудач, называя медлительным и уже прошлым. Тони правильно сделал, что закончил свою международную карьеру. Свой Мундиаль он выиграл.
+3
-2
+1
Ответ xQcoW
Играл бы Кроос в за Германию, то ФИФА было бы сложнее подарить ЧМ полосатым мошенникам
Все знаю что немцы хозяева аргентосов
+2
-1
+1
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