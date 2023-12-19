Хенесс о возможном возвращении Крооса в сборную: «Настоящий сигнал «Титаника». Не думаю, что Тони спасет немецкий футбол, хотя он выдающийся игрок»

Ули Хенесс скептически относится к возвращению Тони Крооса в сборную Германии.

Ранее стало известно, что полузащитник « », завершивший карьеру в сборной после Евро-2020, серьезно рассматривает возможность возвращения в национальную команду.

«Это был бы настоящий сигнал « Титаника». Хоть он и выдающийся футболист, но я не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Servus TV.

Напомним, пройдет в Германии.

Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

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