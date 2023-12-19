Хенесс о возможном возвращении Крооса в сборную: «Настоящий сигнал «Титаника». Не думаю, что Тони спасет немецкий футбол, хотя он выдающийся игрок»
Ули Хенесс скептически относится к возвращению Тони Крооса в сборную Германии.
Ранее стало известно, что полузащитник «Реала», завершивший карьеру в сборной после Евро-2020, серьезно рассматривает возможность возвращения в национальную команду.
«Это был бы настоящий сигнал « Титаника». Хоть он и выдающийся футболист, но я не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Servus TV.
Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии.
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Крушение "Титаника" - на 99% рандомное и практически непреодолимое стечение обстоятельств. Команда сделала всё возможное в попытках спасти судно. "Опасный маршрут" - миф. Некачественный металл - миф. Судно, которое находилось неподалёку, но не отреагировало на сигналы бедствия, чисто хронологически не могло спасти людей. Остальные прибыть вовремя физически не могли. Всех спасти не могли, даже если бы шлюпок на судне хватало. "Титаник" не подменили по страховке, на дне лежит именно он. Мумию в трюме тоже не везли :)
Вопрос только в том, кем Ули считает Крооса для сборной Германии - "Калифорниэном" (то судно, которое не могло спасти) или мумией. Но, если отложить юмор и сарказм, я с ним согласен. Проблемы одним волшебным вызовом Крооса не решаются.
Подбор игроков очень похож.. Вини - Сане, Родриго - Гнабри, Джуд - Вирц или Хаверц и т.д.
Офицеры того времени, как вы верно подметили, просто не могли принять такого решения. И, поправлю помарку, на мостике в момент катастрофы был не капитан, а первый помощник.