Хенесс о возможном возвращении Крооса в сборную: «Настоящий сигнал «Титаника». Не думаю, что Тони спасет немецкий футбол, хотя он выдающийся игрок»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ули Хенесс Ла Лига Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Ули Хенесс скептически относится к возвращению Тони Крооса в сборную Германии.

Ранее стало известно, что полузащитник «Реала», завершивший карьеру в сборной после Евро-2020, серьезно рассматривает возможность возвращения в национальную команду.

«Это был бы настоящий сигнал « Титаника». Хоть он и выдающийся футболист, но я не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Servus TV.

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии.

Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

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8 комментариев
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Рубрика "спортс познавательный" от титаниста-любителя:
Крушение "Титаника" - на 99% рандомное и практически непреодолимое стечение обстоятельств. Команда сделала всё возможное в попытках спасти судно. "Опасный маршрут" - миф. Некачественный металл - миф. Судно, которое находилось неподалёку, но не отреагировало на сигналы бедствия, чисто хронологически не могло спасти людей. Остальные прибыть вовремя физически не могли. Всех спасти не могли, даже если бы шлюпок на судне хватало. "Титаник" не подменили по страховке, на дне лежит именно он. Мумию в трюме тоже не везли :)
Вопрос только в том, кем Ули считает Крооса для сборной Германии - "Калифорниэном" (то судно, которое не могло спасти) или мумией. Но, если отложить юмор и сарказм, я с ним согласен. Проблемы одним волшебным вызовом Крооса не решаются.
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Вообще, учитывая, что нынешняя сборная Германии это совокупность кучи фланговых форвардов и апз, то Кроос бы помог сборной.. По аналогии с тем, что он делает в Реале, где тоже нет фактуры, а сплошь инверсии позиций..

Подбор игроков очень похож.. Вини - Сане, Родриго - Гнабри, Джуд - Вирц или Хаверц и т.д.
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Ули прав
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безусловно Тони Кросс усилил бы сборную Германии, но он не спасет её. Я вообще не понимаю причины такой, откровенно, слабой игры, набор игроков там достойный.
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Ответ xDe xDe
Рубрика "спортс познавательный" от титаниста-любителя: Крушение "Титаника" - на 99% рандомное и практически непреодолимое стечение обстоятельств. Команда сделала всё возможное в попытках спасти судно. "Опасный маршрут" - миф. Некачественный металл - миф. Судно, которое находилось неподалёку, но не отреагировало на сигналы бедствия, чисто хронологически не могло спасти людей. Остальные прибыть вовремя физически не могли. Всех спасти не могли, даже если бы шлюпок на судне хватало. "Титаник" не подменили по страховке, на дне лежит именно он. Мумию в трюме тоже не везли :) Вопрос только в том, кем Ули считает Крооса для сборной Германии - "Калифорниэном" (то судно, которое не могло спасти) или мумией. Но, если отложить юмор и сарказм, я с ним согласен. Проблемы одним волшебным вызовом Крооса не решаются.
единственный вариант при котором Титаник вероятно бы не затонул это если бы они просто не поворачивая влетели в айсберг.. но по понятным причинам никто бы на такое не решился ибо как потом объяснять будучи капитаном что ты решил не уворачиваться от айсберга от слова совсем
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Ответ Виктор Никитин
единственный вариант при котором Титаник вероятно бы не затонул это если бы они просто не поворачивая влетели в айсберг.. но по понятным причинам никто бы на такое не решился ибо как потом объяснять будучи капитаном что ты решил не уворачиваться от айсберга от слова совсем
Популярная теория, но, вероятнее всего, весьма далёкая от реальности. Да, теоретически, таран айсберга мог спасти судно. Однако, при самом "лучшем" сценарии развития событий (всё неоднократно рассчитано) носовая часть "Титаника" вмялась бы на ~100 футов, что гарантирует страшную и мгновенную гибель всех находящихся там людей. И, как бы цинично ни звучало, это не самое страшное. Совершенно невозможно предсказать, как бы повёл себя набор судна при таком столкновении. Его элементарно могло "повести", что вылилось бы в непредсказуемые разрушения, в том числе заклинившие водонепроницаемые двери в переборках - те самые, которые многие наверняка видели в кэмероновском фильме. В таком случае судно затонуло бы очень быстро, а потеряло остойчивость и опрокинулось на борт - ещё быстрее. И, самое главное - неизвестно, какой формы айсберг был под водой. Это выше ватерлинии полубак/бак смяло бы на сотню футов. А ниже? Всё могло быть ещё веселее, вплоть до мгновенного затопления.
Офицеры того времени, как вы верно подметили, просто не могли принять такого решения. И, поправлю помарку, на мостике в момент катастрофы был не капитан, а первый помощник.
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