Валерий Непомнящий: «Я против, чтобы в «Сочи» работал иностранец, против тренеров без достижений. Не знаю, как Морено будет мотивировать игроков»

Теги премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Сочи Роберт Морено Футбол

Валерий Непомнящий раскритиковал назначение Роберта Морено в «Сочи».

Испанец ранее работал в сборной Испании, «Монако» и «Гранаде».

«Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений.

Не знаю, как Морено будет мотивировать футболистов «Сочи». Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный специалист», – сказал Непомнящий.

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11 комментариев
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Забавно и странно слышать это именно от Кузьмича, который и сам многие годы работал зарубежом и все его самые большие успехи были там.
+21
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"Против тренеров без достижений"- и много тренеров в лиге, русских/иностранцев, у которых хотя б бронза одна есть?
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После таких заявлений обычно интересуешься, а сколько процентов акций или просто голосов в совете директоров "Сочи" у Непомнящего. Скорее всего ноль, и именно это обстоятельство позволяет делать столь громкие заявления: "я против!". ахаха
+4
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+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Против тренеров без достижений"- и много тренеров в лиге, русских/иностранцев, у которых хотя б бронза одна есть?
Абаскаль: Здарова 😎
+4
-1
+3
А какой тренер с "достижениями" пойдет в эту клоаку?
+1
0
+1
Роже Милла: "я против того, что бы сб. Камеруна тренировал иностранец, против тренеров без достижений. Не знаю как Непомнящий будет мотивировать игроков.
+2
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Мостовой не шифруйся, тебя раскололи.
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А с чего это бы, Анчелотти и Гвардиоле, бежать спасать Сочи?
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"Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений."
Не, ну нормально, а среди наших тренеров работающих в РПЛ у многих достижения есть типа медалей или кубка страны?
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Интересно как может старый Непомнящий, мотивировать футболистов?
Ответ-Никак! У него нет ни знаний , ни опыта(да побывал когда то на Чемпионате Мира и что?
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Ответ Peter Parker
Абаскаль: Здарова 😎
На этом список закончен🤣
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