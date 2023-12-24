Валерий Непомнящий: «Я против, чтобы в «Сочи» работал иностранец, против тренеров без достижений. Не знаю, как Морено будет мотивировать игроков»
Валерий Непомнящий раскритиковал назначение Роберта Морено в «Сочи».
Испанец ранее работал в сборной Испании, «Монако» и «Гранаде».
«Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений.
Не знаю, как Морено будет мотивировать футболистов «Сочи». Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный специалист», – сказал Непомнящий.
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Не, ну нормально, а среди наших тренеров работающих в РПЛ у многих достижения есть типа медалей или кубка страны?
Ответ-Никак! У него нет ни знаний , ни опыта(да побывал когда то на Чемпионате Мира и что?