Валерий Непомнящий: «Я против, чтобы в «Сочи» работал иностранец, против тренеров без достижений. Не знаю, как Морено будет мотивировать игроков»

Валерий Непомнящий раскритиковал назначение Роберта Морено в «Сочи».

Испанец ранее работал в сборной Испании, «Монако» и «Гранаде».

«Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений.

Не знаю, как будет мотивировать футболистов « ». Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный специалист», – сказал .

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