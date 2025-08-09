Черчесов об 1:0 с «Зенитом»: «Важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов «Ахмата» соответствует тому, чтобы играть лучше»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе над «Зенитом».

Клуб из Грозного одержал победу со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ .

– Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынуждено заменили из‑за мышечных повреждений или усталости.

– Насколько важно сейчас поработать на трансферном рынке?

– Я верю больше в тренировочный процесс. Трансферы нужны, но накупить игроков, чтобы потом на поле не видеть команду, – это не моя философия. Конечно, нужна обойма игроков, которые будут менять друг друга. Будем думать над этим, – сказал Черчесов .