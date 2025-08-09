Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о выкупе контракта Черчесова: «Такой опции в нем нет. Если «Спартак» хотел, надо было раньше думать»
В «Ахмате» высказались о возможности выкупа контракта Станислава Черчесова.
Грозненцы в первом матче под руководством нового тренера обыграли «Зенит» на своем поле со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ.
– Если условно «Спартак» обратится к вам, есть ли какая-то сумма, за которую они могли бы выкупить контракт Черчесова?
– Такой опции в контракте нет.
– То есть в целом невозможно, чтобы кто-то выкупил его контракт.
– Невозможного ничего, наверное, в мире не бывает. Станислав Саламович подписал трехлетний контракт. Если «Спартак» хотел, надо было раньше думать по поводу Станислава Саламовича, – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27628 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости