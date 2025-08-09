Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о выкупе контракта Черчесова: «Такой опции в нем нет. Если «Спартак» хотел, надо было раньше думать»

В «Ахмате» высказались о возможности выкупа контракта Станислава Черчесова.

Грозненцы в первом матче под руководством нового тренера обыграли «Зенит» на своем поле со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ .

– Если условно «Спартак» обратится к вам, есть ли какая-то сумма, за которую они могли бы выкупить контракт Черчесова?



– Такой опции в контракте нет.

– То есть в целом невозможно, чтобы кто-то выкупил его контракт.

– Невозможного ничего, наверное, в мире не бывает. Станислав Саламович подписал трехлетний контракт. Если «Спартак » хотел, надо было раньше думать по поводу Станислава Саламовича, – сказал генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров.