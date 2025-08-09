Галактионов о составе «Локо»: «Давайте не привязываться к возможному ужесточению лимита. Клуб выбрал позицию, что в текущих экономических реалиях должны играть россияне»

Михаил Галактионов ответил на вопрос об ужесточении лимита на легионеров.

Сегодня «Локомотив» под руководством 41-летнего специалиста обыграл «Спартак» со счетом 4:2 в 4-м туре Мир РПЛ.

– Вы победили «Спартак», где играют дорогие футболисты. Игра могла сложиться иначе?

– «Спартак» – соперник высокого класса. Подбор игроков интересный, индивидуальное мастерство хорошее. Но дисциплина и организация бьют класс.

Мы должны были играть дисциплинированно. Первый тайм получился скомканным, было много необоснованных потерь. Потом освоились, во втором тайме стали отодвигать игру [от своих ворот]. У «Спартака» было владение, но владеть мячом – это не владеть инициативой. Честь и хвала команде, что смогли переломить игру после 2:2.

– Дмитрий Воробьев получил желтую карточку. Вы с ним говорили в перерыве?

– Он хорошо играл, про замену в перерыве не думали. Но обозначили, чтобы он был аккуратен, не поддавался эмоциям.

– У «Локо» из легионеров на поле был только Сесар Монтес. Скоро поменяется лимит. Что думаете по этому поводу?

– Давайте не будем привязываться к возможному ужесточению лимита. Клуб выбрал для себя направление и позицию, что в текущих экономических реалиях в команде должны играть российские игроки. Да, были перепады в прошлом сезоне. Но сейчас мы окрепли и должны перенести этот результат на длинную дистанцию, – сказал главный тренер «Локомотива».