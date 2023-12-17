Гендиректор «Сочи» о назначении испанца Морено: «Российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты»

В «Сочи» объяснили, почему назначили иностранца на пост главного тренера.

Новым тренером южан стал испанец , ранее работавший со сборной Испании и «Монако».

«В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок.

Срок контракта Роберто? Не готов об этом говорить», – сказал генеральный директор «Сочи» .

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