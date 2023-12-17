Гендиректор «Сочи» о назначении испанца Морено: «Российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты»

Теги премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Роберт Морено Дмитрий Рубашко Футбол

В «Сочи» объяснили, почему назначили иностранца на пост главного тренера.

Новым тренером южан стал испанец Роберт Морено, ранее работавший со сборной Испании и «Монако».

«В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок.

Срок контракта Роберто? Не готов об этом говорить», – сказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Бывший тренер Испании и «Монако» Морено – в «Сочи» с последнего места РПЛ!

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
Федотов однозначно топ тренер, ему бы состав по солиднее, была бы команда круче семаковской, в принципе в личных матчах он уже таскал за усы команду семака..
за усы только команду Газаева можно таскать ...
+8
0
+8
Сочи идёт по прошлогоднему пути Торпедо. Щас пока испанец поймёт что такое РПЛ, сезон закончится на 16м месте.
+6
0
+6
Максимально неожиданное назначение, конечно
+3
0
+3
Ответ Никита Самарин
это кто? Федотов и Семак? А как же великий и ужасный Григорян 😏
Федотов однозначно топ тренер, ему бы состав по солиднее, была бы команда круче семаковской, в принципе в личных матчах он уже таскал за усы команду семака..
+7
-4
+3
Ответ CriminalJoint62
Испанцы - тюфяки. Что Абаскаль, что Эмери и другие. Много отечественных тренеров доступно: Калешин, Черчесов и так далее, на худой конец можно было Мостового нанять
В России лучше итальянцы приживаются
+3
0
+3
Ответ CriminalJoint62
Испанцы - тюфяки. Что Абаскаль, что Эмери и другие. Много отечественных тренеров доступно: Калешин, Черчесов и так далее, на худой конец можно было Мостового нанять
Калешин занят и при этом физрук, Стасу надо платить в 10 раз больше, про Мостового даже не смешно
+3
-1
+2
это кто?
Федотов и Семак?
А как же великий и ужасный Григорян 😏
+4
-3
+1
Вопрос ГД "Сочи": По какому критерию (хоть один назовите!) Морено лучше, чем любой из наших свободных тренеров?! Ответа вразумительного не будет! Там дело не в Хохлове. Пока что "Сочи" идет по пути "Торпедо", т.е. - в ФНЛ. И только оказавшись в ФНЛ, они придут к адекватным решениям по составу команды и тренера!
+1
0
+1
Мостовой свободен 🍒
+1
-1
0
Ну, Сочи умеет находить интересных латиносов, справедливости ради. Они для того же Зенита привезли ныне лучших в их составе игроков - Родригао и Кассьеру, например. Посмотрим, распространяется ли это и на тренеров.
+2
-2
0
Не понимаю я этого. В прошлом году тонущее Торпедо подписало какого-то Попу Котлету, теперь эти. Мне кажется, чтоб спастись, нужен наш отечественный, который все подводные камни знает. Где с кем можно договориться, у кого очки взять с отдачей в следующем сезоне, у кого за деньги или по дружбе. Вон Шалимов без работы сидит, а он когда-то "Ахмат" вытащил, а потом "Урал".
0
0
0
Опять пресмыкание перед иностранцами, и как объяснение, мало специалистов в России. Очень жаль, что все, кто умеет руководить футболом, уже не работают.
0
0
0
Слуцкий свободен.
0
0
0
Ответ T622222
Мостовой свободен 🍒
Он ещё не доучился) И уже сказал, что тренировать идущий на последнем месте Сочи ему неинтересно.
0
0
0
Ответ NIK7478
Вопрос ГД "Сочи": По какому критерию (хоть один назовите!) Морено лучше, чем любой из наших свободных тренеров?! Ответа вразумительного не будет! Там дело не в Хохлове. Пока что "Сочи" идет по пути "Торпедо", т.е. - в ФНЛ. И только оказавшись в ФНЛ, они придут к адекватным решениям по составу команды и тренера!
по какому критерию бывший тренер сборной Испании лучше Хохлова? Ну даже не знаю
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий