Гендиректор «Сочи» о назначении испанца Морено: «Российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты»
В «Сочи» объяснили, почему назначили иностранца на пост главного тренера.
Новым тренером южан стал испанец Роберт Морено, ранее работавший со сборной Испании и «Монако».
«В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок.
Срок контракта Роберто? Не готов об этом говорить», – сказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
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