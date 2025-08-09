Дивеев об интересе Кахигао: «Видел, посмеялся. «Спартак» и я...»
Игорь Дивеев отреагировал на интерес «Спартака».
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА нравится спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао. Менеджер ищет защитника, похожего на Дивеева по качествам.
– Видел, посмеялся. «Спартак» и я (смеется – Спортс”)...
– Ты в «Спартак» никогда не пойдешь, можешь так сказать?
– Не буду говорить. Мир такой: не дай бог что, может быть, буду не устраивать кого-то – и все, – сказал защитник ЦСКА.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27606 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости