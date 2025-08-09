Дивеев об интересе Кахигао: «Видел, посмеялся. «Спартак» и я...»

Игорь Дивеев отреагировал на интерес «Спартака».

Ранее сообщалось , что защитник ЦСКА нравится спортивному директору «Спартака » Франсису Кахигао . Менеджер ищет защитника, похожего на Дивеева по качествам.

– Видел, посмеялся. «Спартак» и я (смеется – Спортс”)...

– Ты в «Спартак» никогда не пойдешь, можешь так сказать?

– Не буду говорить. Мир такой: не дай бог что, может быть, буду не устраивать кого-то – и все, – сказал защитник ЦСКА .