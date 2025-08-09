  • Спортс
  Семак о 5 очках в 4 турах РПЛ: «Можно назвать старт сезона неудовлетворительным. Результат не тот, на который «Зенит» рассчитывал, причин много. Но нет смысла оправдываться»
Семак о 5 очках в 4 турах РПЛ: «Можно назвать старт сезона неудовлетворительным. Результат не тот, на который «Зенит» рассчитывал, причин много. Но нет смысла оправдываться»

Сергей Семак признал, что старт сезона сложился для «Зенита» неудачно.

В 4-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые уступили «Ахмату» со счетом 0:1. Петербургский клуб в данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. 

– Много контролировали мяч. Но слишком медленно разворачивались, недорабатывали какие‑то моменты. Связаны эти моменты с терпением. Скорость передвижения мяча позволяла сопернику закрывать зону. Не хватало и агрессии, какие‑то моменты создавали, но недостаточно активно сыграли в завершении.

– С чем связана замена Жерсона на Нуралы Алипа?

– Нужен был игрок в центр поля. Хотели Дугласа поднять выше. Жерсон немного подустал и пока находится не в лучших кондициях. Он грубо ошибся в центре поля. И это связано с тем, что он функционально пока не очень готов. Мы проигрывали подбор в этой зоне. Если в контроле он смотрелся неплохо, то в переходных фазах движения не хватало.

– Всего одна победа в стартовых турах. В чем причина?

– Причин, как всегда, много. В прошлых матчах тоже создали много моментов. Но бывает, что цифры статистики не отражают итоговый счет. Есть и другие причины – поздний приезд Жерсона и Вендела. Им надо набирать, адаптироваться. Результат не тот, на который мы рассчитывали. Но нет смысла оправдываться. После сегодняшнего матча – да, можно назвать старт сезона неудовлетворительным, – сказал главный тренер «Зенита». 

