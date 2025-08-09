Зарема о «Спартаке»: «Для нынешних руководителей футболисты стоят где-то между сумками Birkin и дорогими машинами в гараже. И, как сломанные игрушки, выкидываются»

Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» за отношение к игрокам.

«Игроки – это не сумки Birkin, которые покупаются нынешними руководителями своим дамам. Какие-то обычные, какие-то редкие, какие-то очень редкие и дорогие. Они не стоят безропотно на полке и не греют душу просто потому, что они есть. Более того, игроки – это не дорогие машины в гараже.

Для нынешних руководителей футболисты стоят где-то между сумками и машинами. И, как сломанные игрушки, выкидываются. Надоевшие также убираются с глаз долой. Никто не пытается их продать, обменять.

Виноват ли тренер Станкович в этом подходе? Нет, он очередная игрушка, которую хотел лично Жданов, переподписал зачем-то, несмотря на провальный сезон, и теперь через ручных блогеров доносится до публики некий ультиматум в 5 матчей. Это не поддержка, это лишь знак тренеру, что игрушкой Станковичем наигрались. Его пиар-история закончилась, а у больших мальчиков скоро появится новый объект обожания – и новые братания с Романцевым , письма якобы Титова , уже место в музее готово под новую звезду.

В нынешнем «Спартаке » круто встречают каждого нового спортивного директора, прибывшего игрока и тренера. Пиарщики придумывают разные небылицы, которые нравятся публике без критического мышления. Сразу возносят в культ легенды, а потом списывают по статье «усушка-утряска нереализованных амбиций» и без того не сильно-то амбициозных руководителей.

И так будет до бесконечности, пока личный провал каждого из них списывается с корпоративного счета», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.