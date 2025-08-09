«Ахмат» набрал первые очки в РПЛ, победив «Зенит» в 4-м туре – сразу после назначения Черчесова
«Ахмат» набрал первые очки в сезоне Мир РПЛ.
Сегодня команда Станислава Черчесова обыграла «Зенит» со счетом 1:0 в 4-м туре чемпионата России.
Грозненский клуб прервал серию из трех поражений в лиге подряд – теперь на его счету 3 очка. Ему удалось победить в первом же матче под руководством Черчесова. До этого команду возглавлял Александр Сторожук.
16 августа «Ахмат» примет «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Премьер-лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
