Дмитрий Черышев: «Почему выбор «Сочи» пал на Морено, если он даже в Испании не востребован? Команду нужно спасать, а он «авентуру» провести приехал»

Теги премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Дмитрий Черышев Луис Энрике Чемпионат.com Сочи Роберт Морено Футбол

Дмитрий Черышев скептически относится к назначению Роберта Морено в «Сочи».

«Во-первых, нужно спасать «Сочи», а не просто тренировать. Морено даже не понимает, куда идет. За полтора или два месяца он должен подготовить команду так, чтобы она решила задачу – спастись в РПЛ. Это очень важно и очень сложно, а он даже этого не понимает.

Во-вторых, почему пал выбор именно на него, если он даже в Испании не востребован? Это не то что странно, а просто неправильный выбор. Когда Луис Энрике оставил ему сборную из-за смерти своей дочери, то там тренировать национальную команду практически не было нужно. Все футболисты прекрасно знали, что нужно делать на поле.

Но во всех командах, где он работал, его выгоняли. Может, он поехал сюда, чтобы просто заработать. Он на видео говорил, что это aventura (приключение – Sports.ru). Для него, может, это и aventura, но для болельщиков «Сочи» это что такое? Он не понимает, что ли? «Авентуру» он приехал провести… Я считаю, что это неправильно», – сказал Черышев.

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5 комментариев
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Про Личку так тоже говорили и как только наши не толкают физруков чтобы на пенсии не голодать
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Надо было Талалаева ставить, чтобы у него был хет-трик за два сезона по вылетившим клубам
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Дмитрий Черышев: «Почему выбор «Сочи» пал на Морено, если я свободен»
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Завидует
В принципе как и почти каждый физрук в РПЛ когда выбор падает между физкультурником и иностранным специалистом
Какая же ненависть к иностранцам
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Очевидно, что под испанца дали больше денег
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