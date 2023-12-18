Дмитрий Черышев: «Почему выбор «Сочи» пал на Морено, если он даже в Испании не востребован? Команду нужно спасать, а он «авентуру» провести приехал»

Дмитрий Черышев скептически относится к назначению Роберта Морено в «Сочи».

«Во-первых, нужно спасать «Сочи», а не просто тренировать. Морено даже не понимает, куда идет. За полтора или два месяца он должен подготовить команду так, чтобы она решила задачу – спастись в . Это очень важно и очень сложно, а он даже этого не понимает.

Во-вторых, почему пал выбор именно на него, если он даже в Испании не востребован? Это не то что странно, а просто неправильный выбор. Когда Луис оставил ему сборную из-за смерти своей дочери, то там тренировать национальную команду практически не было нужно. Все футболисты прекрасно знали, что нужно делать на поле.

Но во всех командах, где он работал, его выгоняли. Может, он поехал сюда, чтобы просто заработать. Он на видео говорил, что это aventura (приключение – Sports.ru). Для него, может, это и aventura, но для болельщиков « » это что такое? Он не понимает, что ли? «Авентуру» он приехал провести… Я считаю, что это неправильно», – сказал .

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