Семак про 0:1 от «Ахмата»: «Зенит» не преуспел в атаке, да и в обороне моменты дополнительные привозил. Игра со знаком минус для нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Ахматом».

Петербургский клуб проиграл матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.

«Игра сложилась неудачно, пошла не по нашему сценарию. Сами себе забили, пришлось потом вскрывать эшелонированную оборону. И с этим справлялись не очень хорошо.

Моментов было немного. Да еще вынужденные замены были, что сузило нашу вариативность в атаке. Это была не та игра, которую мы хотели бы видеть. Мы не преуспели в атаке, да и в обороне моменты дополнительные привозили. Игра со знаком минус для нас», – сказал Семак .