Григорян о Батракове после хет-трика «Спартаку»: «Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист. Вы видите у него какой‑то пафос, зазнайство? Это просто талант»
Александр Григорян назвал Алексея Батракова выдающимся игроком.
Полузащитник «Локомотива» сегодня сделал хет-трик в матче 4-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (4:2).
– «Спартак» переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.
Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.
– Для него это тоже испытание – пройти через это все.
– Да нет никакого испытания! Какое, к черту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чем мы говорим. Это просто талант, – сказал бывший тренер «СКА Хабаровск».
