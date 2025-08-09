Григорян о Батракове после хет-трика «Спартаку»: «Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист. Вы видите у него какой‑то пафос, зазнайство? Это просто талант»

Александр Григорян назвал Алексея Батракова выдающимся игроком.

Полузащитник «Локомотива » сегодня сделал хет-трик в матче 4-го тура Мир РПЛ со «Спартаком » (4:2).

– «Спартак» переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.

Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.

– Для него это тоже испытание – пройти через это все.

– Да нет никакого испытания! Какое, к черту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чем мы говорим. Это просто талант, – сказал бывший тренер «СКА Хабаровск».