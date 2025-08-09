Хакими про дело об изнасиловании: «Ложные обвинения в мой адрес ужасны и несправедливы, я бы никому такого не пожелал. Я спокоен и знаю, что правда выйдет наружу»

Ашраф Хакими высказался об обвинениях в сексуальном насилии.

Защитник «ПСЖ » обвиняется в изнасиловании, ему грозит 15 лет тюрьмы.

«Я спокоен. Ложные обвинения в мой адрес ужасны и несправедливы. Я бы никому такого не пожелал. Я знаю, что правда выйдет наружу.

Я ни в чем себя не виню, люди, которые меня знают, это знают. Я спокоен и сосредоточен на важных вещах в моей жизни, а именно на семье и футболе. Как я только что сказал, правда выйдет наружу», – сказал Хакими в интервью Canal+.

Мбаппе защищал Хакими на допросе по делу об изнасиловании: «Мы не дикари. Ашраф уважительно относится к женщинам, даже в состоянии алкогольного опьянения»