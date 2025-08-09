«Штутгарт» продал Мийо «Аль-Ахли» за 28 млн евро. Хавбеком интересовался «Атлетико»
Энцо Мийо перешел из «Штутгарта» в «Аль-Ахли».
Саудовский клуб объявил о подписании 23-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт на 3 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 28 миллионов евро.
«Аль-Ахли» перехватил Энцо Мийо у «Атлетико», который также интересовался возможностью приобретения полузащитника.
В прошлом сезоне Мийо забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги. Его статистику можно найти здесь.
Фото: alahlifc.sa
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аль-Ахли»
