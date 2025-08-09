Галактионов о 4:2 со «Спартаком»: «Прекрасный матч в исполнении Батракова. В 1-м тайме у «Локо» не все получалось с точки зрения качества, но игровая дисциплина была на хорошем уровне»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры со «Спартаком».

Железнодорожники одержали победу со счетом 4:2 в 4-м туре Мир РПЛ .

– Мы очень счастливы и довольны. В первом тайме не все получалось с точки зрения качества, но игровая дисциплина на протяжении всего матча была на хорошем уровне.

Нужно отдать должное ребятам за черновую работу, организацию игры в обороне. Все было очень дисциплинированно. Понятно, что были моменты, когда соперник заходил в нашу штрафную, в том числе и эпизод с пенальти. Был этот пенальти или нет – это уже второй вопрос.

– Как вы адаптировались к схеме «Спартака» с тремя центральными защитниками?

– Мы эти моменты обговаривали и некоторые из них пытались отработать во время тренировок. Ближе к концу первого тайма все стало просто и понятно.

– Поясните «эффект Батракова». Как он это делает?

– Это общекомандная работа, в рамках которой игроки показывают себя, развиваются. Самое главное, что у Леши есть исполнительское мастерство. Сегодня был прекрасный матч в его исполнении.

– Четыре победы в четырех матчах, что для вас это значит? Как сохранить этот темп?

– Значит, что нужно укреплять игровую уверенность, закреплять результат. В начале чемпионата таблица будет варьироваться, потому нужно улучшать качество игры, чтобы результат был еще лучше. Задачи на сезон просты: «Локомотив » всегда обязан занимать высокие места, показывать высокое качество игры и добиваться результата, – сказал Галактионов .