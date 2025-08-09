«Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам после 4-х туров – 8. Столько же было при Невио Скале в 2004-м
«Спартак» повторил антирекорд по пропущенным голам на старте сезона Мир РПЛ.
Команда Деяна Станковича уступила на выезде «Локомотиву» в 4-м туре (2:4).
Суммарно по итогам четырех туров красно-белые пропустили 8 голов. Так много «Спартаку» забивали только при тренере Невио Скале в сезоне-2004.
На текущий момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице с 4 баллами.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27616 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
