«Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам после 4-х туров – 8. Столько же было при Невио Скале в 2004-м

«Спартак» повторил антирекорд по пропущенным голам на старте сезона Мир РПЛ.

Команда Деяна Станковича уступила на выезде «Локомотиву » в 4-м туре (2:4).

Суммарно по итогам четырех туров красно-белые пропустили 8 голов. Так много «Спартаку» забивали только при тренере Невио Скале в сезоне-2004.

На текущий момент «Спартак » занимает 11-е место в турнирной таблице с 4 баллами.