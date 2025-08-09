Погребняк о результатах «Спартака»: «Может, на базе нужно закрыть на недельку, как сделал бы Романцев. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность»
Павел Погребняк предложил закрыть игроков «Спартака» на базе.
Красно-белые уступили «Локомотиву» в 4-м туре Мир РПЛ со счетом 2:4. Команда Деяна Станковича занимает 11-е место с 4 очками и 8-ю пропущенными голами.
«Даже не знаю, почему «Спартак» так плохо стартовал. Результат удивил, а самое главное – количество пропущенных голов. Может, на базе нужно закрыть на недельку, как предложил Егор Титов. Как сделал бы Романцев. Не знаю, ребята, разбирайтесь!
Станкович – эмоциональный парень. Понятно, что он неравнодушен и переживает за команду. Пытается передать свой жесткий мужской характер. У «Спартака» неплохой состав и комплектация. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27616 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости