Погребняк о результатах «Спартака»: «Может, на базе нужно закрыть на недельку, как сделал бы Романцев. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность»

Павел Погребняк предложил закрыть игроков «Спартака» на базе.

Красно-белые уступили «Локомотиву » в 4-м туре Мир РПЛ со счетом 2:4. Команда Деяна Станковича занимает 11-е место с 4 очками и 8-ю пропущенными голами.

«Даже не знаю, почему «Спартак » так плохо стартовал. Результат удивил, а самое главное – количество пропущенных голов. Может, на базе нужно закрыть на недельку, как предложил Егор Титов . Как сделал бы Романцев. Не знаю, ребята, разбирайтесь!

Станкович – эмоциональный парень. Понятно, что он неравнодушен и переживает за команду. Пытается передать свой жесткий мужской характер. У «Спартака» неплохой состав и комплектация. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность», – сказал бывший нападающий «Зенита».