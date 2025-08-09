«Локомотив» выиграл 4 матча РПЛ подряд впервые с осени 2024-го
У «Локомотива» 4 из 4 побед на старте Мир РПЛ – такой серии не было почти год.
Команда Михаила Галактионова сегодня победила «Спартак» в 4-м туре со счетом 4:2.
В трех первых турах были обыграны «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2).
В последний раз железнодорожники одерживали четыре подряд победы в чемпионате осенью прошлого года – над «Оренбургом», «Пари НН», «Спартаком» и «Крыльями Советов» в сентябре и октябре.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
