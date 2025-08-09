Ди Лусиано прилетит в Москву на медосмотр в ЦСКА в начале недели

Рамиро ди Лусиано скоро прибудет в Россию для трансфера в ЦСКА.

«Рамиро ди Лусиано в ближайшее время должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра для перехода в ЦСКА. В начале недели он будет в России», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера защитника «Банфилда » составит 1,3 миллиона евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт.