Ди Лусиано прилетит в Москву на медосмотр в ЦСКА в начале недели
Рамиро ди Лусиано скоро прибудет в Россию для трансфера в ЦСКА.
«Рамиро ди Лусиано в ближайшее время должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра для перехода в ЦСКА. В начале недели он будет в России», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника «Банфилда» составит 1,3 миллиона евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
