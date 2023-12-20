«Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого». Смородская о Морено в «Сочи»
Ольга Смородская считает, что сейчас почти нет хороших российских тренеров.
– Что думаете про иностранных тренеров в Мир РПЛ?
– В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо – среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление.
Тем более что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты, – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.
Ранее «Сочи» возглавил испанец Роберт Морено.
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«Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого» Смородская
«У нас что – своих тренеров нет? Привозим испанца, не нужного в Испании». Семшов
- У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом.