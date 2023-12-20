«Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого». Смородская о Морено в «Сочи»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Сочи Роберт Морено Футбол

Ольга Смородская считает, что сейчас почти нет хороших российских тренеров.

– Что думаете про иностранных тренеров в Мир РПЛ?

– В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо – среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление.

Тем более что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты, – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.

Ранее «Сочи» возглавил испанец Роберт Морено.

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9 комментариев
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Есть два гендера:
«Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого» Смородская

«У нас что – своих тренеров нет? Привозим испанца, не нужного в Испании». Семшов
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Ответ Артур Артур
Есть два гендера: «Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого» Смородская «У нас что – своих тренеров нет? Привозим испанца, не нужного в Испании». Семшов
семшов заинтересованная личность. будут иностранные специалисты - он будет менее востребован или вообще не востребован
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Ответ Leon Petov
А как же Кучук с Черевченко?
гражданин Беларуси и гражданин Таджикистана
+2
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А как же Кучук с Черевченко?
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Зато твой зять был "отличным" спортивным директором. Да и ты сама "великолепным" президентом. Как точно сказал Палыч:
- У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом.
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да как так-то Григорян, Мостовой, Ловчев тренировал!!!, Талалаев, Аленичев, дурная баба:(
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Ну не все. Шалимов свободен, Григорян, Аленичев. Во второй лиге ждут своего шанса Кирьяков, Колыванов, Комбаров. Ждёт уже много лет хорошего предложения Кобелев. Без работы, сидит Бородюк.
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Ответ Caniball
Она же: уберите Абаскаля, который в разы сильнее этого Морено)) Ну что поделать….. Баба же….
Почему нет Российских тренеров? Что ненужные тренеры из Испании лучше? Если во все команды ставить иностранных тренеров то откуда появятся хорошие Российские тренеры?
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