«Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого». Смородская о Морено в «Сочи»

Ольга Смородская считает, что сейчас почти нет хороших российских тренеров.

– Что думаете про иностранных тренеров в Мир ?

– В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо – среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление.

Тем более что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты, – сказала бывший президент « » .

Ранее « » возглавил испанец .

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре