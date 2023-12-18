Гендиректор «Сочи» о Морено, возглавившем последний клуб РПЛ: «Он настроен работать долго. Должна получиться очень хорошая история»

Теги премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Роберт Морено Дмитрий Рубашко Футбол

Гендиректор «Сочи» рассказал о настрое нового тренера Роберта Морено.

Бывший тренер сборной Испании и «Монако» возглавил клуб с последнего места Мир РПЛ 15 декабря.

«Морено настроен работать долго. Самая важная задача сейчас – сохранение места в РПЛ. Он сильно мотивирован. Работа и сейчас ведется большая.

Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история.

Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован. Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно», – сказал Дмитрий Рубашко.

Бывший тренер Испании и «Монако» Морено – в «Сочи» с последнего места РПЛ!

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6 комментариев
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Зато с Хохловым попробовали, отличный эксперимент был.
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Не знаю хорошая ли история будет или плохая, но внимание к себе привлечёт :)
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Станет легендой ФНЛ!!!
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Цирк! За 5 туров до конца будут звать Евсеева чтобы вытащил на 14 место.
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Ответ Дмитрий Мальков
Зато с Хохловым попробовали, отличный эксперимент был.
а с Точилой сколько раз пробовал?
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