Гендиректор «Сочи» о Морено, возглавившем последний клуб РПЛ: «Он настроен работать долго. Должна получиться очень хорошая история»
Гендиректор «Сочи» рассказал о настрое нового тренера Роберта Морено.
Бывший тренер сборной Испании и «Монако» возглавил клуб с последнего места Мир РПЛ 15 декабря.
«Морено настроен работать долго. Самая важная задача сейчас – сохранение места в РПЛ. Он сильно мотивирован. Работа и сейчас ведется большая.
Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история.
Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован. Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно», – сказал Дмитрий Рубашко.
Бывший тренер Испании и «Монако» Морено – в «Сочи» с последнего места РПЛ!
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