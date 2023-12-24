Новый директор «Спартака» Амарал прилетит в Москву до конца 2023 года для знакомства с инфраструктурой клуба
Новый спортивный директор «Спартака» прилетит в Москву до конца 2023 года.
По данным Metaratings.ru, Томаш Амарал, вероятно, прибудет в столицу России после католического Рождества.
Отмечается, что португалец приедет в Москву для знакомства с инфраструктурой «Спартака».
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Спартак продолжает традиции !
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амарал это точно для Спартака !
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