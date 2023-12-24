Новый директор «Спартака» Амарал прилетит в Москву до конца 2023 года для знакомства с инфраструктурой клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия Томаш Амарал Футбол

Новый спортивный директор «Спартака» прилетит в Москву до конца 2023 года.

По данным Metaratings.ru, Томаш Амарал, вероятно, прибудет в столицу России после католического Рождества.

Отмечается, что португалец приедет в Москву для знакомства с инфраструктурой «Спартака».

Новый спортивный директор «Спартака» – главный скаут «Бенфики». Нашел Дарвина Нуньеса и женился на русской

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак теперь Амаральный клуб
+24
-9
+15
Такс. В аэропорту делегация из ветеранов с плакатами и рассказами про Пресню. После сразу в Тарасовку на обед сами знаете с каким центральным блюдом. Вечером в Сокольниках чекан-шоу от приглашенной звезды!
+16
-6
+10
Добро пожаловать в Спартак!
+6
-2
+4
Карточку зарплатную прилетит делать 😏😉
+3
-1
+2
Ответ S. A.
Спартак теперь Амаральный клуб
цска - бабайский?
+6
-4
+2
Ну прилетил, так прилетил
+5
-4
+1
Ответ Mr. Sh.
Вроде и Федун отошёл от дел. Но Спартак не меняется. Зачем нужен иностранец из недружественной страны в клубе? Мало примеров Локомотива и Динамо?
А у тебя у самого много друзей в нашей стране?
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Добро пожаловать в Спартак!
Амарал, Ананко , Ананидзе ...
Спартак продолжает традиции !
+4
-3
+1
Ответ S. A.
Спартак теперь Амаральный клуб
В смысле теперь?, всегда им был.
+5
-4
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Такс. В аэропорту делегация из ветеранов с плакатами и рассказами про Пресню. После сразу в Тарасовку на обед сами знаете с каким центральным блюдом. Вечером в Сокольниках чекан-шоу от приглашенной звезды!
Ночью в баню - с блэкджеком и Ловчевым !
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Хорошо было бы, если сразу с собой привезёт топового нападающего с подписанным контрактом....
Да подожди ты жопу драть.
0
0
0
Ответ Вадим Григорьев
Комментарий удален модератором
Не дождешься, только смех вызываете 😄
0
0
0
Ответ Pok_Toholo
Ага, он прям ждал твоего приглашения
Комментарий удален модератором
Начнём Аморально с голубых.
0
0
0
Хорошо было бы, если сразу с собой привезёт топового нападающего с подписанным контрактом....
0
0
0
Новый директор «Спартака» Амарал прилетит в Москву до конца 2023 года
---------------------------------------
амарал это точно для Спартака !
Что будет здесь твориться !
Иевлева грустно плачет в уголке ...
+1
-1
0
А что? Инфраструктура клуба вопрос не первой необходимости. Если у него в уме уже есть новый состав с возможными новичками это важнее!
+1
-1
0
Будет эпично, если его появление произойдет на фоне песни Отпетых мошенников.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий