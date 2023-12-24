Евгений Ловчев оценил назначение Томаша Амарала в «Спартак».

– Как вы смотрите на приглашение в «Спартак» нового спортивного директора-иностранца? Нравится ли вам тенденция приглашения легионеров и иностранных специалистов в ?

– Сейчас такая ситуация, что необходимо вкладывать в российский футбол, а не закупаться на все деньги иностранцами.

Конечно, очень важно, чтобы была высокая конкуренция в командах. А эту конкуренцию можно поддерживать иностранцами. Этого я не могу отрицать.

Но на себя в данный момент, когда нас везде забанили, нужно уделять больше времени своему футболу, своим футболистам и своим специалистам.

Меня иногда удивляют некоторые решения в нашем футболе. Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Мы же знаем нашу погоду, из-за которой мы играем на заснеженных полях. Почему так?

Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на , а на крышу стадиона – так было бы лучше, – сказал бывший футболист « ».

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