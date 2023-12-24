«Федун мог бы не на Зарему потратить деньги, а на крышу стадиона – так было бы лучше». Ловчев об экс-владельце «Спартака»
Евгений Ловчев оценил назначение Томаша Амарала в «Спартак».
– Как вы смотрите на приглашение в «Спартак» нового спортивного директора-иностранца? Нравится ли вам тенденция приглашения легионеров и иностранных специалистов в РПЛ?
– Сейчас такая ситуация, что необходимо вкладывать в российский футбол, а не закупаться на все деньги иностранцами.
Конечно, очень важно, чтобы была высокая конкуренция в командах. А эту конкуренцию можно поддерживать иностранцами. Этого я не могу отрицать.
Но на себя в данный момент, когда нас везде забанили, нужно уделять больше времени своему футболу, своим футболистам и своим специалистам.
Меня иногда удивляют некоторые решения в нашем футболе. Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Мы же знаем нашу погоду, из-за которой мы играем на заснеженных полях. Почему так?
Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона – так было бы лучше, – сказал бывший футболист «Спартака».
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Ловчев дешёвенький популист.
Ps. а про остальное ребята в комментах тоже по факту написали
как гоаорил мой дед про старчество :
стою на асфальте, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ########
Вечно недовольная жадная субстанция.
Ловчев, как я понимаю, сам далеко не бедный человек, поэтому для него это вряд ли жадное недовольство. Надеюсь, что ляпнул не подумав. А мог бы и сам на крышу скинуться)
Наболело ))
Играть надо летом в один календарный год
В СССР крыш не было на стадионах, как и идиотского фан айди
Народ летом валил на футбол и радовался
Конечно из-за неё и стадион без крыши остался,и самому Серафимычу судя по всему крышу поправить не мешало бы..