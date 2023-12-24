«Федун мог бы не на Зарему потратить деньги, а на крышу стадиона – так было бы лучше». Ловчев об экс-владельце «Спартака»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Евгений Ловчев Открытие Банк Арена деньги Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Евгений Ловчев оценил назначение Томаша Амарала в «Спартак».

– Как вы смотрите на приглашение в «Спартак» нового спортивного директора-иностранца? Нравится ли вам тенденция приглашения легионеров и иностранных специалистов в РПЛ?

– Сейчас такая ситуация, что необходимо вкладывать в российский футбол, а не закупаться на все деньги иностранцами.

Конечно, очень важно, чтобы была высокая конкуренция в командах. А эту конкуренцию можно поддерживать иностранцами. Этого я не могу отрицать.

Но на себя в данный момент, когда нас везде забанили, нужно уделять больше времени своему футболу, своим футболистам и своим специалистам.

Меня иногда удивляют некоторые решения в нашем футболе. Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Мы же знаем нашу погоду, из-за которой мы играем на заснеженных полях. Почему так?

Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона – так было бы лучше, – сказал бывший футболист «Спартака». 

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48 комментариев
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Сорри, но он сам решит как он хочет тратить деньги
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Любят у нас заглянуть в чужой карман, а ещё хуже к человеку под одеяло. Свойственна нам зависть к богатым людям
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Федун в спартак огромные деньги вложил. Дед совсем совесть потерял
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От Заремы для Федуна толк есть. Дети рождаются. А от крыши? Крыша детей не родит. Так что плюсы Заремы очевидны 🤣
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Совсемйобнулся
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Вот не любитель я (мягко говоря) Федуна, но это перебор. Человеку виднее, на что тратить свои деньги, и никакого Ловчева это не касается. Если считаешь нужным - сам дай денег на крышу.
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а он разве мало на Спартак потратил???????
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И пенсию Ловчеву не выдавать, что сел на кормушку общества и требует деньги за советский товарный знак
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Даже если Федун подарил Зареме 7 самых дорогих машин на каждый день недели, аиллу в Испании и пентхаус на Манхэттане, и дарит постоянно бриллианты, даже это явно не дотягивает до крыши стадиона, с большим отрывом.

Ловчев дешёвенький популист.

Ps. а про остальное ребята в комментах тоже по факту написали

как гоаорил мой дед про старчество :
стою на асфальте, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ########
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Ответ Саша Мальцев
Сорри, но он сам решит как он хочет тратить деньги
колхозно-совковская ментальность - лезть в чужие дела, считать чужие деньги. каким бы Федун не был, но в Спартак он вложил до фига своих денег, построил стадион и сделал для клуба в разы больше, чем Ловчев.
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Крыша ночью не сосёт)))
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Не надо считать чужие деньги
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Как можно было такое сказать?человек и так дал многое клубу,в конце концов стадион построил!И тут какой-то Ловчев будет указывать Федуну куда деньги тратить……мерзость!
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Ответ Region123
Комментарий скрыт
Так это ведь о тебе подобных было сказано.
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Ответ Petter Hegre
Ловчев явно пошёл по стопам Бубнова. С головой он явно не дружит.
Бубнов такую чушь про стадионы не нес
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Если что, это тот самый «ветеран», который обиделся на Федуна за подарок в 5к и бутылку коньяка на Новый Год.

Вечно недовольная жадная субстанция.
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О, любимая забава - решать за человека, как и на что он должен тратить свои деньги.
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Ловчев, который живет на крыше
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Да и Евгений мог бы пенсию потратить не на ликер, а на таблетки.
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А в постели ублажать его будет сам Ловчев.
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это и есть пример совкового менталитета...
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ловчев мог бы не только трепаться, а...а ну да, только трепаться и мог бы
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Семафорыч, я б тоже девочке шубку купил
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Радуют комментарии, не припомнили Зареме все ее оральные подвиги))
Ловчев, как я понимаю, сам далеко не бедный человек, поэтому для него это вряд ли жадное недовольство. Надеюсь, что ляпнул не подумав. А мог бы и сам на крышу скинуться)
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Как будто дело было в стадионе. Весь цимус в землице вокруг стадика которую застроил Федун. Такой наивный, этот дедушка
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Ответ Джанлука Нальюка
Федун в спартак огромные деньги вложил. Дед совсем совесть потерял
Дед то сам был женат три или четыре раза !
Наболело ))
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Вот же кретин

Играть надо летом в один календарный год

В СССР крыш не было на стадионах, как и идиотского фан айди

Народ летом валил на футбол и радовался
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Серафимыч, одень юбку, нечего по чужим карманам шарить!
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Без Заремы уже скучновато стало..
Конечно из-за неё и стадион без крыши остался,и самому Серафимычу судя по всему крышу поправить не мешало бы..
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Так и сказал!?? Во мудак!
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