Кавазашвили о назначении Амарала: «Разница с Эшуортом будет заметна. В последнее время «Спартак» обучал многих легионеров играть в футбол»

Анзор Кавазашвили оценил назначение Томаша Марала спортивным директором «Спартака».

«Оценку решению руководства «Лукойла» я давать не могу. Но я верю, что новый спортивный директор знает многих талантливых выпускников академий португальских, испанских и других клубов европейских стран.

Амарал может посоветовать действительно подходящих легионеров, которые, что самое важное, по стилю подойдут «Спартаку». Потому что в последнее время я смотрел на многих наших легионеров и видел, что «Спартак» обучал их играть в футбол, а не наоборот. Иностранцы покупались за большие деньги, но не помогали команде.

Думаю, разница между и будет заметна. Жизнь покажет, кто из футболистов уйдет из команды, а кто ее усилит. Все будет ясно в конце сезона», — сказал бывший вратарь « ».

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