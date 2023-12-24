Кавазашвили о назначении Амарала: «Разница с Эшуортом будет заметна. В последнее время «Спартак» обучал многих легионеров играть в футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Пол Эшуорт Томаш Амарал Футбол

Анзор Кавазашвили оценил назначение Томаша Марала спортивным директором «Спартака».

«Оценку решению руководства «Лукойла» я давать не могу. Но я верю, что новый спортивный директор знает многих талантливых выпускников академий португальских, испанских и других клубов европейских стран.

Амарал может посоветовать действительно подходящих легионеров, которые, что самое важное, по стилю подойдут «Спартаку». Потому что в последнее время я смотрел на многих наших легионеров и видел, что «Спартак» обучал их играть в футбол, а не наоборот. Иностранцы покупались за большие деньги, но не помогали команде.

Думаю, разница между Эшуортом и Амаралом будет заметна. Жизнь покажет, кто из футболистов уйдет из команды, а кто ее усилит. Все будет ясно в конце сезона», — сказал бывший вратарь «Спартака».

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1 комментарий
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Тут скорее наоборот, легионеры разучиваались играть, приходя в Спартак, за исключением Дуарте, который впрочем скорее всего долго адаптировался
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