Мележиков об Амарале: «Новый спортивный директор «Спартака» будет исполнять роль шеф-скаута. Спортивная вертикаль – не его приоритет»

Евгений Мележиков оценил назначение Томаша Амарала в «Спартак».

Португалец занял пост спортивного директора красно-белых.

«Для меня все предсказуемо! Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить , то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений!

Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально. Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность — и фактически остается без функций. При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора.

А новый спортивный директор начнет работу сразу, и как говорится, с ходу и без вмешательства «нового» технического директора — фактически с нуля. Нечего передавать! К сожалению. И я остаюсь при своем мнении — новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом», – сказал бывший гендиректор «

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам