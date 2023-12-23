Мележиков об Амарале: «Новый спортивный директор «Спартака» будет исполнять роль шеф-скаута. Спортивная вертикаль – не его приоритет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Спорт-Экспресс Пол Эшуорт Томаш Амарал Футбол

Евгений Мележиков оценил назначение Томаша Амарала в «Спартак».

Португалец занял пост спортивного директора красно-белых.

«Для меня все предсказуемо! Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений! 

Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально. Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность — и фактически остается без функций. При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора. 

А новый спортивный директор начнет работу сразу, и как говорится, с ходу и без вмешательства «нового» технического директора — фактически с нуля. Нечего передавать! К сожалению. И я остаюсь при своем мнении — новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амарал это хорошее название для медиа футбольной команды.
+2
-1
+1
Все бывшие на столько осведомлены о том что будет после них, конечно хуже чем при них....
+1
0
+1
Родионов лучший споридир. Мало говорил но много делал . Чемпионство его заслуга. Легенда Спартака!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий