Канчельскис об Амарале в «Спартаке»: «Уже ничему не удивляюсь. Руководство клуба просто глумится над болельщиками»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Томаш Амарал Футбол

Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала спортивным директором «Спартака».

«В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков «Спартака». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.

Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал экс-игрок сборной России.

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20 комментариев
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Андрей, 11.00. Уже продают. Иди
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Нужно чтобы болельщики выбирали административный персонал? Может ещё на одобрение болельщикам отдать выбор уборщиц, агрономов, охраны и поваров? Канчельскису и Мостовому в цирке надо выступать.
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+14
Ответ Роман
Комментарий скрыт
А Канчельскис каким боком к Спартаку относится?
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+10
Очень странный выпад против Бенфики . Ведущий клуб Португалии , один из лидеров мирового футбола по продажам футболистов ( что должно привлекать в вопросе найма экс-сотрудника этого клуба ). По моему здесь нужно говорить об интересе к фигуре Амарала. Да , никто не знает как у него получится в СПМ, но вот так проходиться по ведущему клубу не последней футбольной страны мира
Мы просто имеем дело с хейтером Спартака и для Канчельскиса всегда найдется повод полить грязью клуб
Хоть из Реала пригласи специалиста , хоть из Сити -услышим лишь словесные помои
+8
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+8
Что не слово то обсер в сторону профессионала из Бенфики
Притом так каждый раз касаемо иностранца в РПЛ.
Всех поливают грязью
+6
-1
+5
Португальцы одни из лучших селекционеров в Европе. А в селекции своих и нераскрученных латиноамериканцев так вообще главные.
+4
0
+4
Вот таких профи послушаешь и диву даёшься. Амарал - ведущий (!) скаут в Бенфике. Вообще не последняя команда в Европе. Ежегодно в ЛЧ. Одна из лучших команд по «купле-продаже». Знает три языка, русская (!) жена. Ожидаемый вывод в Спартаке: кот в мешке.
Канчельскис - легендарное (!) прошлое игрока. Посрался с казахами из Тобола кажется, обвинив (!) руководство во всех грехах, а теперь ведёт переговоры с клубом из Кыргызстана (!).
Ожидаемый вывод в Спартаке: вообще не кот в мешке.
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0
+3
Баба яга всегда против. = Канчельскис о Спартаке ну и ему подобные личности ....
+3
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«Реал, Милан, Ювентус можно понять».
Согласитесь, у каждого есть такой друг, который работая в Реале перейдет работать в Спартак и вообще в РПЛ в 2024 году.
+2
-1
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Не могу утверждать, что Амарал это лучший выбор, чем Рибальта, как и обратное. Но то, что они фигурировали в качестве кандидатов, уже позитивный сдвиг. Надеюсь, что Амарал справится. В случае успеха это будет хорошо не только для Спартака, но и всей лиги. Пример для нашего футбола и для иностранцев
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Знаем , знаем !
Португальцы и тренеры никакущие
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Цаплин вор...овать не даст
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Андрюша забыл закусить
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Сложилось впечатление, что наши бывшие околофутбольные звезды , а ныне эксперты, просто завидуют, когда в отечественный футбол приглашают иностранцев, а не своих.
Эмери, Лаудрупп, Мажич, Абаскаль, сейчас Аморал. Зависть и ничего более от наших.
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Лавры Царя не дают покоя?
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Ответ Инженер Управляющий
Нужно чтобы болельщики выбирали административный персонал? Может ещё на одобрение болельщикам отдать выбор уборщиц, агрономов, охраны и поваров? Канчельскису и Мостовому в цирке надо выступать.
Зрители цирков будут против.
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