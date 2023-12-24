Канчельскис об Амарале в «Спартаке»: «Уже ничему не удивляюсь. Руководство клуба просто глумится над болельщиками»

Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала спортивным директором «Спартака».

«В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков « ». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.

Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал экс-игрок сборной России.

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