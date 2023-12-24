Канчельскис об Амарале в «Спартаке»: «Уже ничему не удивляюсь. Руководство клуба просто глумится над болельщиками»
Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала спортивным директором «Спартака».
«В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков «Спартака». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.
Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал экс-игрок сборной России.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Мы просто имеем дело с хейтером Спартака и для Канчельскиса всегда найдется повод полить грязью клуб
Хоть из Реала пригласи специалиста , хоть из Сити -услышим лишь словесные помои
Притом так каждый раз касаемо иностранца в РПЛ.
Всех поливают грязью
Канчельскис - легендарное (!) прошлое игрока. Посрался с казахами из Тобола кажется, обвинив (!) руководство во всех грехах, а теперь ведёт переговоры с клубом из Кыргызстана (!).
Ожидаемый вывод в Спартаке: вообще не кот в мешке.
Согласитесь, у каждого есть такой друг, который работая в Реале перейдет работать в Спартак и вообще в РПЛ в 2024 году.
Португальцы и тренеры никакущие
Эмери, Лаудрупп, Мажич, Абаскаль, сейчас Аморал. Зависть и ничего более от наших.